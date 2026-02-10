Σακελλαρίδης: Αντιστάσεις απέναντι στη δυστοπία του συντηρητισμού χτίζει η Νέα Αριστερά

“Παρατηρούμε, ότι υπάρχουν προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας δυστοπίας και σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και στην Ελλάδα, μέσα στο γενικότερο πνεύμα επέλασης του συντηρητισμού” τόνισε ο Γραμματέας της ΚΕ της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης, απόψε, σε εκδήλωση του κόμματος, σε αίθουσα του ΕΚΘ, με θέμα: “Χίος – Πύλος – Φαρμακονήσι: Απέναντι στη δυστοπία τους χτίζουμε αντιστάσεις”, με αντικείμενο τη διαχείριση του προσφυγικού – μεταναστευτικού, τις “πολιτικές επαναπροωθήσεων” και τα δυστυχήματα με τις λέμβους που οδηγούν στην απώλεια ανθρωπίνων ζωών στη θάλασσα.

“Το πρόσφατο τραγικό ναυάγιο (στη Χίο) οφείλει να διερευνηθεί και να υπάρξει πλήρης διαλεύκανση και λογοδοσία” είπε ο κ. Σακελλαρίδης και πρόσθεσε: “Η κυβέρνηση επιχειρεί να διαμορφώσει συνθήκες φόβου, έτσι ώστε η Κοινωνία των Πολιτών, τα πολιτικά κόμματα, όλες οι ενεργές δυνάμεις μέσα στο πλαίσιο της Δημοκρατίας να μη μιλούν και να μην επερωτούν. Εμείς, ως Νέα Αριστερά, θεωρούμε ότι είναι καθήκον μας να ασκούμε τον έλεγχο στο πλαίσιο και του θεσμικού και του κινηματικού μας ρόλου”.

Στην εκδήλωση μίλησαν, επίσης, ο Συντονιστής Διάσωσης της Mediterranea Saving Humans Ιάσονας Αποστολόπουλος, η δημοσιογράφος Μίκα Αγραφιώτου και ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, Πανεπιστημίου Μακεδονίας Κωστής Τσιτσελίκης, που υποστήριξαν ότι “είναι θεσμική σύγκρουση συμφερόντων να διενεργεί ΕΔΕ ο εμπλεκόμενος, δηλαδή, το λιμενικό” και ότι “σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, έναντι άλλων εννόμων αγαθών, προέχει η ανθρώπινη ζωή”.