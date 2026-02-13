Πυρά Ανδρουλάκη σε Δούκα-Γερουλάνο: “Όταν συνεδριάζουν τα Όργανα, θα τα σέβεστε’

Σφοδρή επίθεση σε κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ με τη φράση «πρέπει να καταλάβετε κάποιοι ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει» εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης προσπαθώντας να απαντήσει στα προειδοποιητικά μηνύματα με φόντο την ακούνητη βελόνα και το «μοντέλο» οργάνωσης του Συνεδρίου.

Στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας που συνεχίζεται αναμένονται οι τοποθετήσεις του Χάρη Δούκα, του Παύλου Γερουλάνου και άλλων στελεχών που έχουν ήδη καταθέσει σειρά προτάσεων μαζί με τις ενστάσεις τους. Ο Χάρης Δούκας έχει υποστηρίξει μιλώντας σε προηγούμενη συνεδρίαση του οργάνου ότι «η μέχρι τώρα στρατηγική μας απέτυχε», ενώ ο Παύλος Γερουλάνος επανήλθε σήμερα και με συνέντευξη του στο OPEN δήλωσε δικαιωμένος που έθεσε το θέμα της «βελόνας» ζητώντας να κινηθούν πιο γρήγορα και αποφασιστικά γιατί δεν υπάρχει πολύς χρόνος μέχρι τις εκλογές.

Και πρόσθεσε ο κ. Γερουλάνος: «Όταν κάνεις προτάσεις στα όργανα, δεν είναι αμφισβήτηση αλλά αγωνία για να πάει το ΠΑΣΟΚ καλύτερα». Ο κ. Ανδρουλάκης πάντως υποστήριξε με την εισαγωγική του τοποθέτηση ότι τα όργανα συνεδριάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα, ότι «δεν υπάρχει κανένας αλγόριθμος» και απευθυνόμενος στα κορυφαία στελέχη συνέχισε στον ίδιο τόνο: «όποιος το έθεσε στον δημόσιο διάλογο δεν βοηθάει την παράταξη». Μάλιστα υπογράμμισε ότι τον θίγει προσωπικά η αναφορά στον αλγόριθμο και στο αποτύπωμα που αφήνει στο Ηράκλειο Κρήτης και στην Αθήνα. «Πάμε τώρα σε αυτό που με θίγει προσωπικά. Τα περί Ηρακλείου. Τι υπονοείτε; Ότι κάνω κάτι για να ευνοήσω το Ηράκλειο; Το Ηράκλειο έχει παραπάνω συνέδρους από την Α’ Αθήνας και με πρόεδρο τον Βαγγέλη Βενιζέλο και με πρόεδρο τη Φώφη Γεννηματά και στο προηγούμενο συνέδριο», επέμεινε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ αμφισβητώντας τα όσα κατέθεσε στο διάλογο για τον «αλγόριθμο» ο κ. Δούκας και στη συνέχεια στελέχη κοντά στον κ. Γερουλάνο και την Άννα Διαμαντοπούλου.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ήταν διακριτή η «σκιά» από την υπόθεση Παναγόπουλου, η οποία και αποτελεί όσον αφορά στους χειρισμούς εφεξής, μετά και την αναστολή της κομματικής του ιδιότητας εφεξής. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει με δήλωσή του από τη Θεσσαλονίκη επισημάνει ότι δεν θα επιτρέψει να πληγωθεί το ΠΑΣΟΚ και έχει φήσει να εννοηθεί ότι δεν υπάρχουν γέφυρες πλέον με την ΠΑΣΚΕ, όσο παραμένει πρόεδρος ο κ. Παναγόπουλος. Ούτως ή άλλως το Δίκτυο της Χαριλαόυ Τρικούπη κατεβάζει άλλο ψηφοδέλτιο υπό τον Γιάννη Μπουλέρο στις κάλπες του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, αύριο και μεθαύριο.