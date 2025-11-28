MENOY

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Επίσημη ομολογία επιβράδυνσης της οικονομίας πίσω από το κυβερνητικό success story

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με ανακοίνωση του Τομέα Οικονομικών, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής επικρίνει την οικονομική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση αναφέροντας συγκεκριμένα πως «ενώ επιμένει να μιλά για success story στην οικονομία, τα δικά της επίσημα στοιχεία αποκαλύπτουν την αλήθεια: η ανάπτυξη της χώρας επιβραδύνεται απότομα μόλις λήξει το Ταμείο Ανάκαμψης».

Επικαλείται γι’ αυτό τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό που παρουσιάστηκε στο υπουργικό συμβούλιο όπου, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγή, «προβλέπει πτώση του ρυθμού ανάπτυξης από 2,4% το 2026, στο 1,7% το 2027 και μόλις 1,3% το 2029».

Προσθέτει πως η επιβράδυνση αυτή οφείλεται στη δραματική υποχώρηση των επενδύσεων, που από 10,2% φέτος συρρικνώνονται στο 0,8% το 2029. Αυτό σημαίνει στάσιμη παραγωγικότητα, χαμηλοί μισθοί και κατά κεφαλήν ΑΕΠ παγιωμένο στο 70% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

«Το κυβερνητικό αφήγημα περί “επιτυχιών” δεν μπορεί να συγκαλύψει την πραγματικότητα: απουσία διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ανεπαρκής παραγωγική στρατηγική, αποτελεσματικές πολιτικές για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και την εξωστρέφεια της οικονομίας», τονίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κατακρίνει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πως μεταθέτει τα προβλήματα στο μέλλον, αδιαφορώντας για τις πραγματικές ανάγκες της χώρας.

«Η Ελλάδα δεν χρειάζεται επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Χρειάζεται μια άλλη, αξιόπιστη και προοδευτική οικονομική πολιτική», καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

