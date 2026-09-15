ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση προετοιμάζει μείωση του επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες

Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προετοιμάζει τη μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες, σε ανακοίνωση που εξέδωσε με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών.

Η Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζει ότι η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ήταν «μόνο η αρχή» και κάνει λόγο για «επιδημία ακραίων δηλώσεων» από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ επικαλείται αρχικά τη δήλωση του Μάκη Βορίδη, ο οποίος τάχθηκε υπέρ του «επιπλέον εξορθολογισμού του επιδόματος ανεργίας».

Παράλληλα, αναφέρεται στη δήλωση του υφυπουργού Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη στο Open, σύμφωνα με την οποία «δεν είπε κάτι ο κ. Μαρινάκης που είναι μακριά από την αγορά», καθώς και στην τοποθέτηση του βουλευτή της ΝΔ Βασίλη Οικονόμου ότι «το επίδομα ανεργίας δεν είναι Άγιο Δισκοπότηρο».

«Η κρυφή ατζέντα αποκαλύφθηκε», υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για συμφωνία βουλευτών της ΝΔ με την τοποθέτηση Μαρινάκη και υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες δηλώσεις αποκαλύπτουν, κατά την άποψή του, «τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης απέναντι στον κόσμο της εργασίας».

Το ΠΑΣΟΚ επαναφέρει, με αυτόν τον τρόπο, στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης το ύψος και τη διάρκεια καταβολής του επιδόματος ανεργίας, ζητώντας ουσιαστικά απαντήσεις από την κυβέρνηση για τον σχεδιασμό της.