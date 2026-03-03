MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Στις 12 Μαρτίου θα ψηφιστούν στην Βουλή οι συμβάσεις Chevron-Helleniq Energy

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αποδείξει στην πράξη ότι, όταν χρειάζεται, έχει τα οικονομικά και τα θεσμικά εργαλεία για να στηρίξει τον Έλληνα πολίτη. Δεν είμαστε εκεί, αλλά είμαστε σε επιφυλακή και σε εγρήγορση», ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, υπενθυμίζοντας παράλληλα τις πρόσφατες συμφωνίες με την Chevron για την παραχώρηση θαλάσσιων περιοχών στην Ελλάδα.

Ο Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας σήμερα (03/03) στην ΕΡΤ, σημείωσε επίσης ότι «Ενεργειακά έχουμε ένα διαφοροποιημένο μείγμα που μας επιτρέπει να έχουμε ενεργειακή ανθεκτικότητα. Έχουμε ΑΠΕ, έχουμε υδροηλεκτρικά, είμαστε κόμβος ενεργειακής διασύνδεσης και εργαζόμαστε ώστε η χώρα να γίνει και παραγωγός φυσικού αερίου».

Τόνισε ότι οι συμβάσεις για την παραχώρηση των θαλάσσιων περιοχών νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης στην Κοινοπραξία Chevron/Helleniq Energy που κατατέθηκαν στη Βουλή χθες, θα εισαχθούν την Πέμπτη στην Επιτροπή της Βουλής και θα ψηφιστούν στις 12 Μαρτίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι οι γεωφυσικές έρευνες σε αυτές τις περιοχές να ξεκινήσουν πριν το τέλος του χρόνου, ενώ σε λιγότερο από 12 μήνες από σήμερα προγραμματίζεται η ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο από την Κοινοπραξία ExxonMobil-Energean-Helleniq.

Σε ερώτηση αναφορικά με την κριτική που διατύπωσε σχετικά ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο κ. Παπασταύρου απάντησε: «Τον Αντώνη Σαμαρά τον σέβομαι. Έχουμε δώσει μάχη μαζί για να κρατηθεί η χώρα στο ευρώ. Μάλιστα, μου ανέθεσε την κρίσιμη νομική διαπραγμάτευση το 2012, που έφερε την εκταμίευση των 44 δισ. που σταθεροποίησε τη χώρα. Και, επίσης, όταν δέχθηκα την επίθεση από τον ΣΥΡΙΖΑ, μου στάθηκε. Η εκτίμηση, όμως, για τις συμφωνίες με τη Chevron δεν είναι ορθή. Οι συμφωνίες με τη Chevron δεν εκχωρούν κυριαρχικά δικαιώματα. Πώς θα μπορούσαν άλλωστε. Ενισχύουν τη θέση της χώρας μας και αν μη τι άλλο αποδυναμώνουν το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολυβικό μνημόνιο. Άλλωστε, η έντονη αντίδραση της Τουρκίας στον ΟΗΕ αυτό επιβεβαιώνει. Η χώρα μας ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην πράξη και προφανώς δεν εκχωρεί κανένα δικαίωμα».

Τέλος, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι αύριο πρόκειται να συνεδριάσει η Ομάδα Εργασίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία παρακολουθεί πάρα πολύ στενά τις εξελίξεις όσον αφορά τον εφοδιασμό και τις τιμές.

Δείτε το βίντεο

Chevron Helleniq Energy Σταύρος Παπασταύρου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Στέιτ Ντιπάρτμεντ στους Αμερικανούς στο Ιράν: “Βρείτε καταφύγιο ή φύγετε μέσω χερσαίων διαδρομών”

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Η Δανία θα συμμετάσχει στη νέα στρατηγική πυρηνικής αποτροπής που σχεδιάζει η Γαλλία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Επιχείρησαν να περάσουν με drones απαγορευμένα αντικείμενα στις φυλακές Δράμας και Λάρισας

ΕΘΝΙΚΑ 5 ώρες πριν

Αντιδήμαρχος Ακρωτηρίου Κύπρου: “Το χωριό έχει εκκενωθεί από χθες – Ανυψώνεται το ηθικό μας με την ελληνική βοήθεια”

MEDIA NEWS 7 ώρες πριν

Αντέδρασε η Αγγελική Νικολούλη με την ερώτηση της ρεπόρτερ: Αγάπη μου, είμαστε απόψε εδώ για την ταινία του γιου μου

ΔΙΕΘΝΗ 45 λεπτά πριν

Ισραήλ: Η στιγμή που ένας Τούρκος δημοσιογράφος και ο καμεραμάν του συλλαμβάνονται στο Τελ Αβίβ – Δείτε βίντεο