ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Βρούτσης απαγόρευσε την οργανωμένη μετακίνηση οπαδών του Παναθηναϊκού στις Σέρρες

Φωτογραφία: INTIME
|
THESTIVAL TEAM

Την απόφαση ν’ απαγορεύσει την οργανωμένη μετακίνηση οπαδών του Παναθηναϊκού στις Σέρρες για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό ανακοίνωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, προκύπτουν «σοβαροί λόγοι διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«ΘΕΜΑ: “Απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης φιλάθλων, της Π.Α.Ε.ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 11ης αγωνιστικής της SUPER LEAGUE 1, αγωνιστικής περιόδου 2025 – 2026, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 23/11/2025 και ώρα 17:00 στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών.»

Έχοντας υπόψη

Τις διατάξεις : α) Του ν. 2725/99 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α΄121), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. α) β) Του άρθρου 5 του ν.4049/2012 (Α΄ 35). γ) Του ν.4326/2015 «Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις (Α΄ 49), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. δ) Του άρθρου 66 του ν.4410/2016 «Τροποποιήσεις του Εθνικού … και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 141 Α’/03.08.2016). ε) Του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133), όπως ισχύει. στ)Του Π.Δ.77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α΄130). ζ) Του Π.Δ 81/2023 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 134). η) Του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4603/2019 (Α΄ 48).

Την αριθμ. Υ16/01-08-2023 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση» (B΄ 4847).

Το με αριθμ. πρωτ. 5037/25/2486874/14-11-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών, με το οποίο εισηγείται την έκδοση απόφασης απαγόρευσης οργανωμένης μετακίνησης φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας Π.Α.Ε. ΠΑΟ, για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης κατ’ εφαρμογή του Ν. 4049/2012.

Το με αριθμ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Β 6910/14-11-2025 έγγραφο της Δ.Ε.Α.Β. προς την SUPER LEAGUE .

Το με αριθμ. Πρωτ. 5211/17-11-2025 έγγραφο της SUPER LEAGUE. 6. Την με αριθμ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Β 6984/17-11-2025 γνώμη της Δ.Ε.Α.Β.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης φιλάθλων, της Π.Α.Ε.ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 11ης αγωνιστικής της SUPER LEAGUE 1, αγωνιστικής περιόδου 2025 – 2026, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 23/11/2025 και ώρα 17:00 στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Κατά τα λοιπά, για τη διεξαγωγή του αγώνα απαιτείται η συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας για αθλούμενους και θεατές.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ».

Γιάννης Βρούτσης Παναθηναϊκός Σέρρες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

