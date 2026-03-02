Νέα Αριστερά: Ο πόλεμος να μην αποτελέσει άλλοθι για φαινόμενα κερδοσκοπίας

«Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ειδικά η ένταση γύρω από το Ιράν λειτουργεί ως ένας ακόμη επιταχυντής της ενεργειακής ακρίβειας, σε μια περίοδο που τα νοικοκυριά δεν έχουν ακόμη ανακάμψει από το σοκ της προηγούμενης κρίσης», υπογραμμίζει, σε ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά, σχολιάζοντας πως «η αύξηση του γεωπολιτικού ρίσκου μεταφράζεται άμεσα σε υψηλότερες τιμές πετρελαίου, φυσικού αερίου και κατ’ επέκταση ηλεκτρικής ενέργειας, με την Ελλάδα -ως χώρα ενεργειακά εξαρτημένη- να επηρεάζεται δυσανάλογα». «Άλλωστε τα κανάλια αυτές τις μέρες μάς προετοιμάζουν για αυτό το ενδεχόμενο», συμπληρώνει.

«Ωστόσο, το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι μόνο η διεθνής συγκυρία, αλλά ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση της ΝΔ επιλέγει να διαχειρίζεται τις κρίσεις. Όπως αποδείχθηκε και στην ενεργειακή κρίση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, η επίκληση της “έκτακτης κατάστασης” χρησιμοποιήθηκε ως μόνιμη δικαιολογία για την απουσία ουσιαστικής προστασίας των καταναλωτών. Οι επιδοτήσεις λειτούργησαν περισσότερο ως μηχανισμός απορρόφησης της κοινωνικής δυσαρέσκειας, παρά ως δομική παρέμβαση συγκράτησης των τιμών, ενώ την ίδια ώρα συσσωρεύονταν υπερκέρδη στην αγορά ενέργειας», σημειώνει η Νέα Αριστερά, τονίζοντας πως «το αποτέλεσμα ήταν η ακρίβεια να παγιωθεί και να μετατραπεί σε “νέα κανονικότητα”, με τους λογαριασμούς ρεύματος και το κόστος καυσίμων να παραμένουν υψηλά ακόμη και όταν οι διεθνείς τιμές αποκλιμακώνονταν».

«Σήμερα, μπροστά σε μια νέα γεωπολιτική κρίση, υπάρχει ο ορατός κίνδυνος να επαναληφθεί το ίδιο μοτίβο: Οι διεθνείς αναταράξεις να μετακυλίονται άμεσα στους πολίτες, χωρίς ισχυρούς μηχανισμούς ελέγχου της αγοράς και προστασίας του διαθέσιμου εισοδήματος και τα φαινόμενα κερδοσκοπίας να γίνονται κανονικότητα», επισημαίνει και καταλήγει: «Η ενεργειακή ασφάλεια δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο ως θέμα αγοράς και επιδομάτων. Απαιτείται ενεργός ρύθμιση, ενίσχυση των δημόσιων εργαλείων παρέμβασης και τέλος στρατηγική απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. Διαφορετικά κάθε νέα κρίση θα μετατρέπεται σε μόνιμο κύμα ακρίβειας για την κοινωνία».