Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης επισκέφθηκαν τη φρεγάτα “Κίμων” στην Κύπρο: “Να ξέρετε πάντα ότι είμαστε εδώ για ό,τι χρειαστεί”

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, επισκέφθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας (09/03) τη φρεγάτα «Κίμων», σε μια κίνηση με ισχυρό πολιτικό και επιχειρησιακό αποτύπωμα, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Έλληνα πρωθυπουργού στη Μεγαλόνησο.

Η μετάβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Χριστοδουλίδη στη φρεγάτα «Κίμων» ακολούθησε την τριμερή συνάντηση στην Πάφο με τη συμμετοχή του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, κατά την οποία οι τρεις ηγέτες ανέδειξαν την ευρωπαϊκή διάσταση της ασφάλειας της Κύπρου εν μέσω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα για την επίσκεψη, Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χριστοδουλίδης ενημερώθηκαν για την εξέλιξη της επιχείρησης και είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με μέλη του πληρώματος της φρεγάτας.

Υπογραμμίστηκε, δε, η ετοιμότητα και η ταχύτητα αντίδρασης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς η «Κίμων», μαζί με τη φρεγάτα «Ψαρά» και τα ελληνικά F-16 Viper που έχουν αναπτυχθεί στην Κύπρο, εντάσσονται στο πλαίσιο της αμυντικής συνδρομής της Αθήνας προς τη Λευκωσία.

Δείτε φωτογραφίες του Intime:

Στις δηλώσεις που ακολούθησαν, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε δημοσίως τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ελληνική παρουσία, κάνοντας λόγο για μια κίνηση που «γράφει ιστορία» και αποτυπώνει έμπρακτα τη στήριξη προς τη Λευκωσία. «Ο κυπριακός λαός, η επίσημη πολιτεία, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ για να προστατέψετε την Κυπριακή Δημοκρατία», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα «κάνει το καθήκον της» προστατεύοντας την Κύπρο σε μια δύσκολη συγκυρία, ενώ ευχαρίστησε τα πληρώματα των δύο φρεγατών για την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα, σημειώνοντας ότι από τη στιγμή που δόθηκε η εντολή, τα πλοία είχαν αποπλεύσει μέσα σε πέντε ώρες.

«Το καθήκον μας κάνουμε, αγαπητέ μου Νίκο, να προστατεύσουμε την Κύπρο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Να ευχαριστήσω και εγώ και πάλι τα πληρώματα των δύο φρεγατών μας για την προθυμία με την οποία αγκάλιασαν αυτή τη σημαντική αποστολή, για την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα. Από τη στιγμή που δόθηκε η κεντρική εντολή, σε πέντε ώρες τα πλοία είχαν αποπλεύσει κι αυτό κάτι λέει πια για τις δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων και ειδικά του Πολεμικού μας Ναυτικού» είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, και πρόσθεσε: «Πράγματι, να ξέρετε πάντα ότι είμαστε εδώ για ό,τι χρειαστεί. Δεν το περιμέναμε ότι τόσο γρήγορα, όταν παραλαμβάναμε με τον κ. κυβερνήτη τον “Κίμωνα”, θα χρειαζόταν να κινηθεί επιχειρησιακά το πλοίο αυτό, αλλά εδώ είμαστε και θα ξαναείμαστε όποτε χρειάζεται».