Κυριαζίδης: Δεν βγαίνω με τα 5.000 ευρώ βουλευτικής αποζημίωσης – Δεν πρέπει να φάω;

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αίσθηση προκαλούν τα όσα δήλωσε ο βουλευτής Δράμας της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κυριαζίδης, σχετικά με το ύψος της βουλευτικής αποζημίωσης, αφήνοντας ξεκάθαρα να εννοηθεί πως… δεν αρκούν για να καλύψει τις ανάγκες του μήνα.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή “Καθαρές Κουβέντες” του Open αμφισβήτησε το ότι λαμβάνει “μια καλή βουλευτική αποζημίωση”, όπως σχολίασε ο δημοσιογράφος της εκπομπής, Σπύρος Χαριτάτος. “Τι έχω;”, διερωτήθηκε ο κ. Κυριαζίδης στη σχετική τοποθέτηση του κ. Χαριτάτου.

«Έχουμε την αίσθηση για τους βουλευτές ότι έχουν μία βουλευτική αποζημίωση ώστε να διασφαλίζουν τα πάντα. 5.000 ευρώ είναι η βουλευτική αποζημίωση, 1.000 ευρώ κρατάει το κόμμα. Έχω πολιτικό γραφείο στη Δράμα, δηλαδή νοίκια, ρεύμα, θέρμανση. Η Βουλή καλύπτει το γραφείο μου στην Αθήνα, όχι στη Δράμα. Το χιλιάρικο έχει φύγει. Πάμε στο 3.000. Έχω τις βενζίνες, πάω Δράμα – Θεσσαλονίκη να ταξιδέψω, από εκεί παίρνω αεροπλάνο για την Αθήνα», είπε ο Δημήτρης Κυριαζίδης στο Open και την εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες».

«Ζω στην Αθήνα. Δεν θα πρέπει να φάω; Μου μένουν 1.800 ευρώ. Αυτή είναι μία σκληρή πραγματικότητα. Ευτυχώς η σύζυγός μου δουλεύει» συμπλήρωσε ο βουλευτής της ΝΔ.

Από το 1:01:00 και μετά στο παρακάτω βίντεο η τοποθέτηση του Δημήτρη Κυριαζίδη:

Δημήτρης Κυριαζίδης

