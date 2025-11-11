Κυρανάκης: Έρχεται 24ωρη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης μέσα στις γιορτές – Οι πολίτες το προτιμούν γιατί νιώθουν ασφάλεια

Από τη μεγάλη και συντονισμένη επιχείρηση καθαρισμού της Γραμμής 1 έως την πιλοτική 24ωρη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης, αλλά και από τις εργασίες αναβάθμισης του δικτύου στην Αθήνα μέχρι τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την έναρξη λειτουργίας των καμερών τεχνητής νοημοσύνης, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, παρουσίασε ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων που αλλάζουν την εικόνα των δημόσιων μεταφορών και της οδικής ασφάλειας στη χώρα.

Ο κ. Κυρανάκης μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Newsroom», αναφέρθηκε στις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του Μετρό, στα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών, αλλά και στις επεκτάσεις του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά.

Παράλληλα, τοποθετήθηκε για το πρόσφατο περιστατικό στη Σίνδο, υπογραμμίζοντας ότι «το σύστημα τηλεδιοίκησης λειτούργησε κανονικά», ενώ υπογράμμισε τη σημασία της εκπαίδευσης των μηχανοδηγών και της λειτουργίας του αυτόματου συστήματος πέδησης.

Επεκτάσεις και προσωρινές διακοπές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Ο κ. Κυρανάκης επιβεβαίωσε ότι το μετρό Θεσσαλονίκης θα παραμείνει κλειστό για έναν μήνα, λόγω των εργασιών επέκτασης προς την Καλαμαριά, και πως «οι απαραίτητες δοκιμές ασφαλείας πρέπει να προηγηθούν της λειτουργίας».

Αντίστοιχες προσωρινές τροποποιήσεις θα ισχύσουν και στην Αθήνα, καθώς ξεκινά αντικατάσταση 32 χιλιομέτρων σιδηροτροχιών, «έργο που δεν είχε γίνει τα τελευταία 25 χρόνια».

«Αν έχουμε πάρει το μάθημά μας, πρέπει να το λέμε καθαρά: πρώτα έρχεται η ασφάλεια», υπογράμμισε.

24ωρη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης μέσα στις γιορτές

Σημαντική είδηση αποτελεί η ανακοίνωση του υπουργού ότι ένα Σάββατο των Χριστουγεννιάτικων εορτών το μετρό Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει πιλοτικά επί 24 ώρες.

«Θα είναι το πρώτο 24ωρο μετρό της Θεσσαλονίκης. Μετά τις γιορτές θα πάμε στην τελική ευθεία για την επέκταση προς την Καλαμαριά», είπε, ενώ πρόσθεσε πως σήμερα εκτελούνται από λεωφορεία 50 παραπάνω δρομολόγια.

Παράλληλα, προανήγγειλε νέα σύνδεση της πόλης με μέσα σταθερής τροχιάς από την Καλαμαριά μέχρι τη Σίνδο μέσω προαστιακού, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Για πρώτη φορά η Θεσσαλονίκη θα συνδέεται αδιάκοπα από το ένα άκρο ως το άλλο».

Τα στοιχεία χρήσης δείχνουν ότι το μετρό έχει πάνω από 50.000 επικυρώσεις κάθε Σάββατο, με ιδιαίτερη απήχηση στους νέους. «Οι πολίτες το προτιμούν γιατί νιώθουν ασφάλεια», δήλωσε ο υπουργός.

Για το περιστατικό στη Σίνδο και την τηλεδιοίκηση

Αναφερόμενος στο πρόσφατο περιστατικό στη Σίνδο, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι το σύστημα τηλεδιοίκησης λειτουργούσε κανονικά και πως «η χάραξη της πορείας του τρένου έγινε αυτόματα».

«Δεν υπήρχε καμία περίπτωση να μπει άλλο τρένο στην ίδια γραμμή», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στην ελλιπή ενημέρωση των επιβατών και όχι σε βλάβη του συστήματος.

Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών παράλληλα διευκρίνισε ότι ο σταθμάρχης όφειλε να έχει προηγουμένως επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο της επόμενης στάσης, κάτι που δεν έγινε, με αποτέλεσμα να κληθεί σε απολογία.

«Έπρεπε να έχει προηγηθεί συνεννόηση πριν την αλλαγή πορείας», επισήμανε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι παράβαση υπήρξε και από την πλευρά του προσωπικού της αμαξοστοιχίας, καθώς όφειλε να ενημερώσει τους επιβάτες για τη διαδικασία.

Παράλληλα, τόνισε πως το σύστημα αυτόματης πέδησης έχει εγκατασταθεί σε 100 αμαξοστοιχίες, ενώ η εκπαίδευση των μηχανοδηγών πραγματοποιείται πλέον με προσομοιωτές.

Επιπλέον υπογράμμισε πως το μόνο σημείο στο Αθήνα-Θεσσαλονίκη που δεν λειτουργεί η τηλεδιάσκεψη είναι στο κομμάτι που εκτελούνται τα έργα για τον Ντάνιελ, τα οποία ολοκληρώνονται το καλοκαίρι και πηγαίνουν με πάρα πολύ ταχείς ρυθμούς για τα δεδομένα δημοσίων έργων της Ελλάδας.

Μείωση στα θανατηφόρα τροχαία και νέες κάμερες ελέγχου

Σύμφωνα με τον κ. Κυρανάκη, τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα έχουν μειωθεί κατά περισσότερους από 100 νεκρούς σε σχέση με το προηγούμενο έτος. «Οποιαδήποτε απώλεια είναι τραγική, αλλά η μείωση αυτή δείχνει ότι βρισκόμαστε στη σωστή κατεύθυνση», σημείωσε.

Η μείωση αποδίδεται στην ενίσχυση των ελέγχων, τον νέο ΚΟΚ, την 24ωρη λειτουργία του μετρό και τα νέα οδικά έργα, όπως ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα-Πύργος και ο ΒΟΑΚ.

Για τις κάμερες τροχαίας με τεχνητή νοημοσύνη, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι οι πρώτες κλήσεις έχουν ήδη εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσω της θυρίδας του gov.gr: «Οι πρώτες κάμερες λειτουργούν, ο αλγόριθμος εκπαιδεύεται και το δίκτυο θα επεκτείνεται κάθε μήνα».

Πιο αναλυτικά ο κ. Κυρανάκης σημείωσε πως σταδιακά τίθεται σε λειτουργία το δίκτυο καμερών με τεχνητή νοημοσύνη που θα ελέγχουν παραβάσεις του ΚΟΚ. Ο υπουργός υπογράμμισε πως η εκπαίδευση του αλγορίθμου συνεχίζεται ώστε να αποδίδει με ακρίβεια, ενώ κάθε μήνα θα επεκτείνεται σταδιακά το δίκτυο. «Δεν είναι τιμωρητικός ο ρόλος των καμερών, αλλά στοχεύουν στην προστασία της ανθρώπινης ζωής», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η Περιφέρεια Αττικής προχωρά στην εγκατάσταση των δικών της καμερών έως το τέλος του έτους, ενώ ήδη έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός για 600 κάμερες στα λεωφορεία, οι οποίες θα καταγράφουν παραβάσεις στις λεωφορειολωρίδες.

«Από τα Χριστούγεννα θα αρχίσουν να αποστέλλονται και οι πρώτες κλήσεις για παραβάσεις στη λεωφορειολωρίδα», σημείωσε ο υπουργός, προσθέτοντας πως σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός του Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος που θα συγκεντρώνει τα δεδομένα όλων των καμερών.

Για τον καθαρισμό των βαγονιών στον Ηλεκτρικό

Σε τρία μέτωπα ξεκινά η επιχείρηση της Γραμμής1, δηλαδή του ηλεκτρικού, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, σημειώνοντας ότι πρόκειται για «μια συνολική ανάταξη των συρμών της γραμμής 1 που λειτουργούν από το 1980».

Ο κ. Κυρανάκης τόνισε ότι η επιχείρηση καθαριότητας στο δίκτυο του ηλεκτρικού θα γίνει «σε τρία μέτωπα»:

-Καθαρισμός των βαγονιών από γκράφιτι «ακόμα και 20 ετών»,

-Αισθητικές παρεμβάσεις και καμπάνιες στα βαγόνια,

-Παράδοση νέων πλήρως ανακαινισμένων συρμών από τον Φεβρουάριο, με κλιματισμό και θέσεις ΑμεΑ.

«Όταν ανέλαβα, συνάντησα μια πολύ κακή εικόνα εγκατάλειψης. Ο ηλεκτρικός είναι ανοιχτός σε βανδαλισμούς σχεδόν καθημερινά», σημείωσε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι κάθε βαγόνι χρειάζεται 4-5 ημέρες για να καθαριστεί.