MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι 14 παρεμβάσεις κατά της γραφειοκρατίας: Τι αλλάζει με πιστοποιητικά, εγκυκλίους, συμβολαιογράφους

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στις 14 παρεμβάσεις διοικητικού χαρακτήρα που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο με τίτλο «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες», παρουσιάζει ο Κωστής Χατζηδάκης.

Όπως σημειώνει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, το νομοσχέδιο στοχεύει στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση των συναλλαγών των πολιτών με το Δημόσιο, ενσωματώνει υποδείξεις του Συνηγόρου του Πολίτη και αντλεί στοιχεία από τα ερωτηματολόγια του 2025, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πρακτικά προβλήματα που οδηγούν σε καθημερινή ταλαιπωρία.

Ειδική αναφορά κάνει ο κ. Χατζηδάκης στον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ, όπου ο χρόνος απονομής συντάξεων έχει πλέον φτάσει σε επίπεδα αντίστοιχα με τη Γερμανία, στην αξιολόγηση του δημόσιου τομέα και στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Τα επόμενα βήματα, όπως τονίζει, είναι η περαιτέρω προώθηση της αξιολόγησης στο δημόσιο, η εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στο δημόσιο, η νομοθετική πρωτοβουλία για τις πολεοδομίες και η μεταρρύθμιση στον ΟΣΕ.

Αναλυτικά οι 14 παρεμβάσεις ώστε να γίνει το κράτος πιο φιλικό στον πολίτη είναι:

  1. Αντικατάσταση των δικαιολογητικών με υπεύθυνη δήλωση
  2. Αποχή του Δημοσίου, υπό προϋποθέσεις, από τη διεκδίκηση ακινήτων πολιτών
  3. Ψηφιακή ενημέρωση του πολίτη για την πορεία της αίτησής του
  4. Συστηματική παρακολούθηση καταγγελιών των πολιτών μέσω του Συμβούλου Ακεραιότητας
  5. Μη άσκηση ενδίκων μέσων από το Δημόσιο σε δικαστικές διαφορές με ιδιαίτερη κοινωνική σημασία
  6. Ανάθεση στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της συμμόρφωσης με τις δικαστικές αποφάσεις
  7. Υποχρέωση ανάρτησης των εγκυκλίων
  8. Ψηφιακή ενημέρωση ωραρίων υπηρεσιών
  9. Ενιαία ερμηνεία νομοθεσίας από διοικητικά όργανα που εξετάζουν ενστάσεις των πολιτών
  10. Μοντέλο ΕΦΚΑ στις συναλλαγές με το Δημόσιο: έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων με πλήρη ισχύ από πιστοποιημένους επαγγελματίες
  11. Αναβάθμιση του ρόλου των συμβολαιογράφων και λειτουργία τους ως one – stop shop
  12. Κατάργηση υποχρεωτικής σύνταξης τοπογραφικού για συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων σε περιοχές εντός σχεδίου με επικυρωμένη πράξη εφαρμογής
  13. Δυνατότητα για πληρωμή του φόρου κληρονομιάς κατά τη μη μεταβίβαση του κληρονομιαίου ακινήτου
  14. Δυνατότητα της ΑΑΔΕ να απελευθερώνει οριστικά τη μεταβίβαση κατασχεμένου ακινήτου.

Κωστής Χατζηδάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Εθνική Μπάσκετ: Σε ποιο γήπεδο θα φιλοξενήσει το Μαυροβούνιο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Europe Cup: Ο ΠΑΟΚ ισοπέδωσε την Σπόρτινγκ με 100αρα την Σπόρτινγκ στο Παλατάκι

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Γάζα: Εννέα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Τρία παιδιά ανάμεσα στα θύματα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Νέα Πέραμος: “Γνωρίζουν όλοι και οι φίλοι του που δεν μιλάνε”, λέει ο πατέρας του 27χρονου που δολοφονήθηκε

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Aλ. Χαρίτσης: Η ακροδεξιά νοοτροπία γίνεται κυβερνητική πολιτική και το κράτος δικαίου υπονομεύεται

ΥΓΕΙΑ 6 ώρες πριν

Καρκίνος: Το 40% των κρουσμάτων μπορούν να αποφευχθούν – Ποιες είναι οι κύριες αιτίες