Κώστας Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση μετέτρεψε την εξεταστική επιτροπή από μέσο διαλεύκανσης σε μέσο συγκάλυψης

Στην εκπομπή «Newsroom» της ΕΡΤnews με τον δημοσιογράφο Γιώργο Σιαδήμα παραχώρησε συνέντευξη ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Με αφορμή τη χθεσινή κατάθεση των πορισμάτων των κομμάτων στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Τσουκαλάς καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι «προσπάθησε να απομειώσει την αξία της Εξεταστικής Επιτροπής και να την μετατρέψει από ένα μέσο διαλεύκανσης σε ένα μέσο συγκάλυψης ή ένα μέσο παρεμπόδισης της έρευνας. Είχαμε εξαγωγή κρίσιμων στοιχείων και νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε ότι εδώ πέρα δεν μιλούσαμε για μια απλή παθογένεια, αλλά για μια οργανωμένη επιχείρηση διασπάθισης πόρων, η οποία λειτούργησε από το 2019 έως το 2024 με εσωτερική ενημέρωση και ιεραρχία και η οποία προχωρούσε στην παράνομη και καταχρηστική κατανομή βοσκοτόπων μέσω δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα, μέσω αυξημένου -σε σχέση με το πραγματικό- ζωικού κεφαλαίου που δηλωνόταν για να λαμβάνουν ορισμένοι χρήματα. Ενώ ενισχύθηκε η άποψη ότι έπρεπε να ελεγχθούν οι ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες Υπουργών για το αν έχουν συνδράμει ή συμμετάσχει ψυχικά, υλικά ή ηθικά στην διασπάθιση δημοσίων πόρων. Εμείς πιστεύουμε ότι έπρεπε να υπάρξει Προανακριτική Επιτροπή και οι βουλευτές μας έκαναν καθ’ όλη την διάρκεια της Επιτροπής μία πολύ συγκροτημένη δουλειά χωρίς κορώνες ώστε να λάμψει η αλήθεια».

Στο ίδιο θεματικό πλαίσιο, ο Εκπρόσωπος Τύπου δήλωσε ότι του προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι «εδώ και μέρες υπάρχει η είδηση ότι το νούμερο ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο, ενώ έχει προφυλακιστεί και ελέγχεται μαζί με τη σύζυγό του για απόκρυψη 10 εκατομμυρίων ευρώ, δεν έχει διαγραφεί. Ο κύριος που ελέγχεται, ήταν στη συνοδεία των Υπουργών σε περιοδείες τους. Παρά τα όσα συμβαίνουν, η Νέα Δημοκρατία τηρεί σιγή ιχθύος».

Στον απόηχο του περιστατικού στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, ο Κώστας Τσουκαλάς επανέλαβε ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι με τη νομιμότητα. Ο Υπουργός Υγείας, παρότι αποτυχημένος στο πόστο του έχοντας ιδιωτικοποιήσει την υγεία και καταστρέψει τις δομές της, έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση στα νοσοκομεία. Παράλληλα, όμως και ο κόσμος έχει δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί ειρηνικά».

«Δεν είναι σόου να πηγαίνει και να λέει ότι φορά μανικετόκουμπα με το αμερικανικό εθνόσημο γιατί είναι δράκουλες οι κομμουνιστές και να αρχίζει να πουλάει αντικομμουνισμό; Είναι δυνατόν σήμερα, το 2026, η σημαία, η ιδεολογία της παράταξης της κεντροδεξιάς να είναι ο αντικομουνισμός; Πού ζούμε;» διερωτήθηκε και επισήμανε ότι «το βίντεο που τόσο σθεναρά προανήγγειλε ο Υπουργός, ακόμα το περιμένουμε. Ο κ. Γεωργιάδης είναι ένα τοξικό πολιτικά πρόσωπο που μόνος του παγιδεύτηκε από την υπερέκθεση που ο ίδιος επέλεξε».

Μάλιστα, ο ίδιος χαρακτήρισε τον κ. Γεωργιάδη ως «έναν κακό Υπουργό Υγείας και έφερε ως παράδειγμα το γεγονός ότι στη Νάξο δεν υπάρχει ακτινολόγος από τον Ιούλιο και οι άνθρωποι εκεί μου είπαν ότι η θέση θα προκηρυχθεί τώρα. Και ρωτώ: γιατί δεν προκηρύχθηκε τόσο καιρό; Μήπως για να πηγαίνουν οι άνθρωποι σε ιδιωτικά ιατρεία και κάποιοι να κερδίζουν;», αναρωτήθηκε.

Ταυτόχρονα, ο κ. Τσουκαλάς ανέδειξε το ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο. Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τώρα, η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου λέει πρέπει να ελέγξουμε αν ο νόμος που έφερε η Νέα Δημοκρατία, είναι ορθός. Είμαστε η μόνη χώρα που το θέμα δανειοληπτών ελβετικού φράγκου λύθηκε υπέρ των πιστωτών και όχι υπέρ των δανειοληπτών. Εμείς προτείναμε τα 2/3 της επιβάρυνσης να τα πληρώσει το fund και η τράπεζα. Τί έκανε η κυβέρνηση; Εξαίρεσε όλους τους ληξιπρόθεσμους και είπε μόνο οι ενήμεροι, που είναι μειοψηφία – 15% δηλαδή τίποτα μπροστά στις επιβαρύνσεις». Ενώ παράλληλα στάθηκε και στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ να έρθει στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για λογοδοσία το Υπερταμείο.

Ερωτηθείς σχετικά με την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, ο Εκπρόσωπος Τύπου εκτίμησε ότι «είναι σημαντικό να αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, αρκεί να μην αυξάνεται και η ακρίβεια κάθε χρόνο. Η κυβέρνηση έχει αυξήσει τον κατώτατο μισθό κατά περίπου 32% τα τελευταία χρόνια και κατά 39% τον πληθωρισμό τα τρόφιμα. Όμως, ξέρετε, το μεγάλο κλειδί δεν είναι μόνο ο κατώτατος – που είναι σημαντικός – αλλά είναι ο μέσος μισθός. Η Eurostat μάλιστα λέει ότι το μέσο εισόδημα στη υπόλοιπη Ευρώπη ανεβαίνει στο 7,5% και μόνο 2,3% στην Ελλάδα. Όταν είμαστε επί πολλά χρόνια τρίτοι σε ρυθμό ανάπτυξης αλλά παραμένουμε τελευταίοι σε ρυθμό που αυξάνεται η αγοραστική δύναμη σημαίνει ότι δεν συμπαρασύρει ο κατώτατος τον μέσο μισθό και ότι αυτό το αφήγημα που είχε ο Πρωθυπουργός, ότι η αγορά ρυθμίζεται μόνη της και αν παράγεται πλούτος από μόνος του μοιράζεται αυτόματα, δεν ισχύει. Εδώ ισχύει το παράδοξο να έχουμε ανάπτυξη και οι μισθοί να μένουν καθηλωμένοι».

Επιμένοντας στον τομέα της οικονομίας, έκανε μία αναφορά στο προχθεσινό ρεπορτάζ της “Καθημερινής” σύμφωνα με το οποίο τα τελευταία τρία χρόνια έχει δοθεί 1,5 δισ. ευρώ μέσω δημοσίων συμβάσεων σε συμβουλευτικές εταιρείες και διατύπωσε την απορία σχετικά με το αν τώρα προέκυψε αυτή η ανάγκη. «Πριν το 2020 και το 2022 δεν προέκυπταν τέτοιες ανάγκες; Την ώρα που η κυβέρνηση δεν μπορεί να δώσει 13ο μισθό και να στηρίξει τους συνταξιούχους με μείωση ή κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, την ίδια στιγμή δαπανά χρήματα σε συμβουλευτικές εταιρείες».

Επ’ αφορμής, δε, της συμμετοχής του κ. Παπασταύρου στη Σύνοδο των Υπουργών ενέργειας ο Κώστας Τσουκαλάς δήλωσε ότι «κάθε συμφωνία η οποία ενισχύει οικονομικά τη χώρα και λειτουργεί και σαν μοχλός, μέσω του οποίου ασκούνται κυριαρχικά δικαιώματα, το ΠΑΣΟΚ τη στηρίζει. Φυσικά θα ελέγχουμε και το περιεχόμενό τους. Το πλαίσιο υπήρχε από το 2014 και είναι θετικό ότι μετά από 12 χρόνια αδράνειας – τα 7 κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία – επιτέλους προχωράμε. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός κάποτε έλεγε ότι τα ορυκτά ανήκουν στο παρελθόν και το 2020 και 2021 έφυγαν η Total και η Repsol. Ελπίζουμε να μη φύγουν οι σημερινοί κολοσσοί που φαίνεται να έρχονται».

Τόνισε ότι το ενεργειακό ζήτημα είναι πολύ σημαντικό και εξήγησε: «Η ακρίβεια έχει δύο αιτίες και είναι το πολύ υψηλό ενεργειακό κόστος και τις εναρμονισμένες πρακτικές, τα καρτέλ δηλαδή, μεταξύ των μεγάλων παικτών της αγοράς σε ενέργεια, τρόφιμα και τράπεζες. Και λέμε, το δημόσιο έχει στη ΔΕΗ ένα πακέτο μετοχών, το χρησιμοποιεί για να συγκρατήσει τις τιμές; Όχι. Θα πάρει μέτρα η κυβέρνηση για να ενισχυθεί η σύνδεση μεταξύ των ΑΠΕ και των υποδομών αποθήκευσης για να μπορούμε να έχουμε πιο χαμηλό ενεργειακό κόστος και να μην απορρίπτεται η πράσινη ενέργεια ; Για ποιο λόγο αποκλείει από τον ηλεκτρικό χώρο ενεργειακές κοινότητες, συνεταιρισμούς και αγρότες; Θα κάνει κάτι η κυβέρνηση για να έχουμε μια στήριξη των νοικοκυριών να επιλέξουν πιο οικονομικά τιμολόγια; Όλα αυτά περιμένουμε να μας απαντήσει την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός. Αντί να συζητάμε γι’ αυτά – που είναι σημαντικά -, συζητάμε για γραφικότητες».

Κληθείς, τέλος, να πάρει θέση για τα δημοσκοπικά ευρήματα ο κ. Τσουκαλάς στάθηκε στο ότι «υπάρχει ένα πάνδημο αίτημα απαλλαγής από αυτήν την κυβέρνηση. Υπάρχουν όμως και πολλά βήματα που πρέπει να γίνουν ώστε αυτό να γίνει ένα θετικό αίτημα πολιτικής αλλαγής και να μορφοποιηθεί μέσα από το κόμμα μας, το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ εδώ και πολύ καιρό είναι ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση και δε λέει μόνο “όχι” αλλά προάγει και λύσεις. Θεωρούμε ότι αυτή λοιπόν η πολιτική που έχουμε επιλέξει με προοδευτικό σχέδιο, πολιτικό προσωπικό, καθαρές ιδεολογικές θέσεις, συμπερίληψη, δημιουργία κοινωνικής συμμαχίας του κόσμου της εργασίας, μικρομεσαίων, αγροτών και όλων των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου, ότι όλο αυτό και με νέες επεξεργασίες, όταν έρθει η στιγμή της κρίσης και μπουν τα διλήμματα τότε θα αποφέρει το αποτέλεσμα που επιθυμούμε».

«Το σημαντικό είναι να φτάνει το μήνυμα στην κοινωνία και για εμάς είναι σημαντικό να βρισκόμαστε εκεί που χτυπάει η καρδιά του κόσμου. Ως ΠΑΣΟΚ έχουμε ένα άλλο όραμα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν τη θέλουμε εγκλωβισμένη ικέτιδα της κεντρικής εξουσίας. Εμείς θέλουμε να έχει πόρους και ευθύνες και γι’ αυτό προτείνουμε τη ρήτρα πόρων για την αυτοδιοίκηση στο Σύνταγμα. Μάλιστα η πρόταση του κ. Δούκα με τη θέση του Νίκου Ανδρουλάκη στην ΚΕΔΕ είναι σε ταύτιση», κατέληξε.