Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη – Τι προβλέπει για τη συντήρηση και τη φύλαξη

Κατατέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη Bουλή η τροπολογία για την προστασία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη και αναμένεται να εισαχθεί προς ψήφιση αύριο, Τρίτη.

Με βάση την τροπολογία η ευθύνη για την προστασία του Μνημείου παραμένει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενώ ο καθαρισμός και η συντήρησή του περνά στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

«Ο στόχος δεν είναι διχαστικός. Ο στόχος είναι ο σεβασμός. Η κατοχύρωση του σεβασμού σε ένα ιερό μνημείο και η εφαρμογή του νόμου δεν είναι αλά καρτ», είχε δηλώσει σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Σύμφωνα με το ethnos.gr, αιχμή του δόρατος κατά τις πολυήμερες διαβουλεύσεις υπήρξε ο καθαρισμός του μνημείου- ποιος θα είναι ο φορέας που θα αναλάβει την εν λόγω αρμοδιότητα. Σύμφωνα με το ελληνικό Σύνταγμα, οι αρμοδιότητες καθαριότητας υπάγονται στους δήμους, εν προκειμένω στο δήμο Αθηναίων. Όπως φαίνεται στο κείμενο της τροπολογίας, μετά την ψήφιση της, το υπουργείο Άμυνας θα αναθέσει τον καθαρισμό του Άγνωστου Στρατιώτη σε ιδιωτική εταιρεία.

Σύμφωνα με το κείμενο, που υπογράφεται από τους υπουργούς Δένδια, Χρυσοχοΐδη και Φλωρίδη, η ρύθμιση αφορά τα 4.600 τ.μ., μπροστά από τη Βουλή και το μνημείο, μέχρι την αρχή του πεζοδρομίου της πλατείας Συντάγματος. Τη φύλαξη του μνημείου, όπως και πριν, διατηρεί το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αλλά σε 24ωρη βάση ενώ η συντήρηση, ανάδειξη και προστασία του μνημείου αποδίδεται στο υπουργείο Άμυνας. Με αυτό τον τρόπο τελειώνει το πολύπλοκο καθεστώς το οποίο ενέπλεκε το υπουργείο Πολιτισμού, τον Δήμο Αθηναίων και την Βουλή. Με την ψήφισή της, η τροπολογία απαγορεύει διαμαρτυρίες, διαδηλώσεις, γκράφιτι και πανό στον χώρο. Όσον αφορά τα ονόματα των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, αυτά δε θα σβηστούν, ωστόσο δεν θα ξαναγραφτούν στο σημείο. Η τροπολογία προβλέπει ακόμα κυρώσεις, από χρηματικά πρόστιμα μέχρι ποινή φυλάκισης έως δύο έτη για τους παραβάτες.