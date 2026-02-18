MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Και επίσημα εκτός ΠΑΣΟΚ ο Παρασκευαΐδης – Στους 32 οι βουλευτές του κόμματος

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αλλαγές στις κοινοβουλευτικές ομάδες φέρνει η επίσημη ανακοίνωση της διαγραφής του βουλευτή της Λέσβου Παναγιώτη Παρασκευαΐδη από το ΠΑΣΟΚ. Η διαγραφή ήρθε μετά τη δήλωση του βουλευτή ότι το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να συνεργαστεί «ακόμη και με δικτατορικά καθεστώτα», εφόσον τεθεί ζήτημα ακυβερνησίας της χώρας.

Ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γεωργαντάς ανακοίνωσε την επιστολή του Νίκου Ανδρουλάκη, με την οποία ενημερώνει το Σώμα ότι ο βουλευτής Λέσβου τίθεται εκτός ΚΟ του ΠΑΣΟΚ.

Μετά από αυτήν την εξέλιξη, το ΠΑΣΟΚ μειώνει τη δύναμή του σε 32 βουλευτές, έναντι 33, ενώ αυξάνεται ο αριθμός των ανεξαρτήτων βουλευτών από 26 σε 27.

Οι δυνάμεις των Κοινοβουλευτικών Ομάδων διαμορφώνονται, πλέον, ως εξής:

(σε παρένθεση ο αριθμός των βουλευτών που εξελέγησαν με το κάθε κόμμα στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου του 2023):

Νέα Δημοκρατία 156, έναντι 158 που εξελέγησαν τον Ιούνιο του 2023

ΠΑΣΟΚ 32, έναντι 32 που εξελέγησαν τον Ιούνιο του 2023

ΣΥΡΙΖΑ 25, έναντι 47 που εξελέγησαν τον Ιούνιο του 2023

ΚΚΕ 21

Νέα Αριστερά 12, έναντι 0 που εξελέγησαν τον Ιούνιο του 2023

ΕλληνικήΛύση 11, έναντι των 12 που εξελέγησαν τον Ιούνιο του 2023

Νίκη 8, έναντι 10 που εξέλεξε τον Ιούνιο του 2023

ΠλεύσηΕλευθερίας 5, έναντι 8 που εξέλεξε τον Ιούνιο του 2023,

Ανεξάρτητοι 27.

Παναγιώτης Παρασκευαΐδης ΠΑΣΟΚ

