Κ. Τσουκαλάς: Ο ΥΠΕΞ δεν μπορεί να επικαλείται άγνοια για βασικές αρχές της ποινικής διαδικασίας για την υπόθεση των υποκλοπών

THESTIVAL TEAM

«Ο υπουργός Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτης, καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, δεν μπορεί να επικαλείται άγνοια για βασικές αρχές της ποινικής διαδικασίας για την υπόθεση των υποκλοπών», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του.

Αναφέρει ειδικότερα ότι «στη χθεσινή του συνέντευξη στο in.gr και τη δημοσιογράφο Ράνια Τζίμα υποστήριξε ότι δεν θα διαφοροποιούνταν σε τίποτα η εξέλιξη της δίκης για την υπόθεση των υποκλοπών, ακόμη κι αν οι υπουργοί -θύματα όπως ο ίδιος- είχαν προσφύγει ως πολιτική αγωγή».

Ο κ. Τσουκαλάς υποστηρίζει ότι «ο ισχυρισμός αυτός δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα» και σημειώνει ειδικότερα: «Σύμφωνα με την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, οι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σε συνολική ποινή 126 ετών. Ωστόσο, για μέρος των θυμάτων η ποινική δίωξη έπαυσε, επειδή δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμη έγκληση, όπως απαιτεί ο νόμος και συγκεκριμένα για το αδίκημα της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή σε δεδομένα όπως αποτυπώνεται στο άρθρο 370Β του Ποινικού Κώδικα. Όπως ρητά αναφέρεται στην παράγραφο 5 του άρθρου, για την ποινική δίωξη των πράξεων του άρθρου (παρ 1 έως 4) απαιτείται έγκληση». «Έγκληση στην οποία δεν προχώρησαν οι Υπουργοί και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που παγιδεύτηκαν από το Predator. Έγκληση την οποία αντιθέτως υπέβαλαν ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης και ο δημοσιογράφος, Θανάσης Κουκάκης», υπογραμμίζει.

Ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζει πως «με απλά λόγια, όταν τα θύματα δεν προχωρούν έγκαιρα στις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες, η δικαιοσύνη δεν μπορεί να εξετάσει τις αντίστοιχες περιπτώσεις» και «επομένως, η υποβολή εμπρόθεσμων εγκλήσεων και η ενεργός συμμετοχή των θιγομένων στη διαδικασία θα μπορούσε να επηρεάσει το εύρος της δίωξης».

Κατόπιν αυτών ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «η δημόσια τοποθέτηση του κ. Γεραπετρίτη δημιουργεί εύλογα ερωτήματα και δεν συμβάλλει στη διαφάνεια και στη θεσμική σοβαρότητα που απαιτεί μια τόσο σοβαρή υπόθεση». Τονίζει δε ότι «οι Υπουργοί και τα πολιτικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα ήταν στόχοι του Predator, οφείλουν να εξηγήσουν γιατί δεν αντέδρασαν», για να προσθέσει καταληκτικά ότι «οι πολίτες αξίζουν ειλικρίνεια και σεβασμό στη νοημοσύνη τους».

Κώστας Τσουκαλάς

