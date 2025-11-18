Κ. Μητσοτάκης: Πάνω από €2 δισ. τους επόμενους μήνες για τη στήριξη του εισοδήματος – Έρχεται νέο πρόγραμμα για το στεγαστικό

Συνέντευξη παραχώρησε το πρωί της Τρίτης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ΕΡΤ και στην εκπομπή «Συνδέσεις».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως έρχονται νέες ρυθμίσεις για να αντιμετωπίσουν το στεγαστικό πρόβλημα, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε και στους αγρότες.

Ο πρωθυπουργός είπε: Δεν υπάρχει μαγική λύση για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας που έχει επιδεινωθεί από την προσθήκη νέων αυτοκινήτων χωρίς να έχουν αποσυρθεί παλαιότερα. Η λύση δεν μπορεί να είναι άλλη από μια συστηματική υποστήριξη των ΜΜΜ. Έχει αποδειχθεί ότι όπου έχει πάει το Μετρό έχει συμβάλει στην ανακούφιση, όμως είναι μια μακροχρόνια λύση.

Βραχυπρόθεσμα η έμφαση πρέπει να πέσει στα λεωφορεία, Έχουμε 800 νέα αλλά πρέπει να πυκνώσουν τα δρομολόγια. Να αυξήσουμε εντός 6 μηνών τη συχνότητα στις διαδρομές που χρησιμοποιούν οι πολίτες περισσότερο π.χ. στο 550.

Υπάρχει πρόβλημα ακριβείας στη χώρα. Είναι άδικο να δίνονται αποσπασματικά παραδείγματα. Η ακρίβεια είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Μπορούμε να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα και να κάνουμε ελέγχους στην αγορά. Ψηφίζουμε μια ενιαία αρχή ελέγχου της αγοράς. Όμως επιμένω η λύση είναι ο πολίτης να έχει περισσότερα χρήματα στην τσέπη τους. Και αυτό γίνεται με τη γενναία φορολογική μεταρρύθμιση με την οποία οι πολίτες θα δούν περισσότερα χρήματα στην τσέπη τους στις αρχές του 2026. Στο τέλος του μήνα θα δοθεί και η επιστροφή ενοικίου.

Προτεραιότητα η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Θα δώσουμε πάνω από 2 δισ. ευρώ τους επόμενους μήνες για τη στήριξη του εισοδήματος. Αν δίναμε παραπάνω θα θέταμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Επιλέξαμε να στηρίξουμε νέους και οικογένειες παιδιά. Αλλά δεν μπορεί κάποιος όπως το ΠΑΣΟΚ να ψηφίζει τα μέτρα αυτά και να τάζει πολλά περισσότερα

Τις επόμενες εβδομάδες θα ανακοινώσουμε νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Πριν το τέλος του χρόνου η εξαγγελία για το νέο πρόγραμμα ανακαίνισης σπιτιών

Η δέσμευσή μας στους αγρότες είναι να πληρώσουμε το μεγαλύτερο μέρος της βασικής ενίσχυσης στα τέλη Νοεμβρίου. Τα προηγούμενα χρόνια δινόταν στα τέλη Οκτωβρίου.

Να γνωρίζουν οι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι γιατί το νέο σύστημα θα πετάει έξω όσους δεν δικαιούνται χρήματα αλλά το συνολικό ποσό θα είναι ίδιο, οπότε οι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι θα πάρουν περισσότερα χρήματα.

Θα υπάρξει πρωτοβουλία από την κυβέρνηση ώστε ως το τέλος του έτους να υπάρξει στήριξη του εισοδήματος των κτηνοτρόφων που έχασαν ζώα λόγω της ευλογιάς. Θα είναι ανάλογη των ζώων που θανατώθηκαν και θα δώσει δυνατότητα στήριξης μέχρι την αναπλήρωση των κοπαδιών τους. Τα χρήματα θα είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό

Αν τα ΕΛΤΑ δεν προχωρήσουν σε διαδικασία εξυγίανσης θα υποχρεωθούν να κλείσουν προς όφελος των ιδιωτικών συμφερόντων. Όμως έχει αλλάξει η φύση της ταχυδρομικής δραστηριότητας οπότε πρέπει να υπάρξει εξυγίανση του δικτύου με εναλλακτικούς τρόπους εξυπηρέτησης και αυτή την άσκηση κάνει το ΥΠΟΙΚ με το Υπερταμείο. Ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε λύση που θα αναγνωρίζει την ανάγκη συρρίκνωσης του δικτύου αλλά και θα δίνει εναλλακτικές ώστε ειδικά στην επαρχία να μην νιώθουν παραμελημένοι από το κεντρικό κράτος. Υπάρχουν τεχνικά ζητήματα για παρουσία στα ΚΕΠ καθώς τα ΕΛΤΑ δεν μπορούν να πάρουν κρατική ενίσχυση. Από τη μια πρέπει να πούμε ότι τα ΕΛΤΑ θα εκσυγχρονιστούν αλλά πρέπει να γίνει και διαβούλευση με τους πολίτες κατάστημα με κατάστημα. Αυτή η άσκηση ενδεχομένως έπρεπε να γίνει νωρίτερα, πρέπει να γίνει σε τοπικό επίπεδο