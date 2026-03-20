Η απάντηση Γεωργιάδη στα ellinikahoaxes για τα ραντεβού του ΕΣΥ – “Το MyHealth έχει αποδειχθεί χρήσιμο σε εκατομμύρια ανθρώπους”

Απάντηση σε δημοσίευμα των ellinikahoaxes σχετικά με τη διαθεσιμότητα των ραντεβού στο ΕΣΥ έδωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης που επισημαίνει ότι, παρά τα όσα λέγονται, και διαθέσιμα ραντεβού υπάρχουν και πρόκειται για μια πλατφόρμα που αποδείχτηκε χρήσιμη σε εκατομμύρια ανθρώπους.

Σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας γράφει, μεταξύ άλλων ότι την κατηγορία κατά του ίδιου ήταν ότι «δεν βρήκε μια κυρία ραντεβού σε γαστρεντερολόγο στο ΕΣΥ πριν από μερικούς μήνες».

«Εγώ έδειξα στον αέρα πως λειτουργεί η πλατφόρμα, που έχει φέρει επανάσταση στα ραντεβού με ειδικευμένο ιατρό και έχει καταστήσει την Ελλάδα καλύτερη σε πρόσβαση σε ειδικευμένο ιατρό από όλη την Ευρώπη», γράφει.

Καταλήγει λέγοντας ότι «η πλατφόρμα υπάρχει, λειτουργεί και έχει αποδειχθεί ήδη χρήσιμη σε εκατομμύρια ανθρώπους που έκλεισαν ραντεβού μέσω αυτής από τον Οκτώβριο».

Εν τω μεταξύ στην ανάρτηση ο κ. Γεωργιάδης εξαπολύει επίθεση και κατά του διαχειριστή της ιστοσελίδας, γράφοντας πως «επειδή τον έχουν κατηγορήσει και τον κατηγορούν, ως όργανο της Νέας Δημοκρατίας και προφανώς αυτό δεν το αρέσει και επειδή εμένα δεν με πολυσυμπαθεί, όπως όλοι σχεδόν οι “φιλελελφτ”, προσπαθεί κάθε φορά να βγάλει εμένα αναξιόπιστο για να δείξει στους αριστερούς ότι και καλά δεν είναι Νεοδημοκράτης κλπ και να η απόδειξη είναι αυτή».

Σημειώνεται πως τα ellinikahoaxes είχαν γράψει ότι ο υπουργός, σε πρωινή εκπομπή την Πέμπτη, υποστήριξε ότι υπάρχουν «τρία ραντεβού σήμερα» για γαστρεντερολόγο, μέσα από την εφαρμογή MyHealth, απαντώντας στις καταγγελίες γυναίκας ότι ψάχνει ραντεβού για μήνες από τη γραμμή 1566.

«Δείχνοντας το κινητό του στην κάμερα ως απόδειξη, ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι το “σημερινό” διαθέσιμο ραντεβού, που αφορούσε το Κωνσταντοπούλειο νοσοκομείο, δεν ήταν για τις 19 Μαρτίου 2026, αλλά για τις 2 Ιουνίου 2026, δηλαδή για μετά από τέσσερις μήνες», γράφει το ellinikahoaxes λέγοντας δηλαδή πως δεν υπήρχε το διαθέσιμο ραντεβού που παρουσίασε ο υπουργός Υγείας.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη: