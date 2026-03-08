Γεωργιάδης σε Πολάκη για Ζαχαριάδη: Δεν σου φταίει σε κάτι ο Κώστας, εσύ τα είχες κάνει θάλασσα στο ΕΣΥ

«Καρφί» πέταξε ο Άδωνις Γεωργιάδης στον Παύλο Πολάκη, με φορμή επικριτικό σχόλιο του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ για τον πρώην βουλευτή της Κουμουνδούρου, Κώστα Ζαχαριάδη, σε τηλεοπτική του «αναμέτρηση» με τον υπουργό Υγείας στον ΑΝΤ1 την Πέμπτη (05/03).

Σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) ο Άδωνις Γεωργιάδης αφού αναφέρει ότι ο Παύλος Πολάκης παραδέχεται ότι κυριάρχησε του Κώστα Ζαχαριάδη σε συζήτηση στον ΑΝΤ1 για το ΕΣΥ, τονίζει με αιχμηρό τρόπο ότι «η αλήθεια είναι ότι σε κανέναν απολύτως δείκτη δεν είχαμε καλύτερα αποτελέσματα από σήμερα αγαπητέ Παύλο οπότε τί να κάνει και ο Κώστας με το ΕΣΥ που είχες φτιάξει».

«Σε κάθε μου ομιλία συγκρίνω με την εποχή σου και φαίνεται η τεράστια διαφορά επί των ημερών μας δεν σου φταίει σε κάτι ο Κώστας, εσύ τα είχες κάνει θάλασσα!», καταλήγει με έμφαση ο υπουργός Υγείας.

«Ο @pavpol2222 παραδέχεται ότι στην εκπομπή του @ANT1TV προχθές επικράτησα ως προς το ΕΣΥ επί των υποτιθέμενων επιχειρημάτων της Αντιπολιτεύσεως και κατηγορεί τον @CZachariadis ότι τα «πήγε χάλια» εναντίον μου….η αλήθεια είναι ότι σε κανέναν απολύτως δείκτη του ΕΣΥ δεν είχαμε καλύτερα αποτελέσματα από σήμερα αγαπητέ Παύλο οπότε τί να κάνει και ο Κώστας με το ΕΣΥ που είχες φτιάξει. Σε κάθε μου ομιλία συγκρίνω με την εποχή σου και φαίνεται η τεράστια διαφορά επί των ημερών μας δεν σου φταίει σε κάτι ο Κώστας, εσύ τα είχες κάνει θάλασσα!».

Στο «ποστάρισμά του» ο Άδωνις Γεωργιάδης παραθέτει φωτογραφία από τα μηνύματα που αντάλλαξαν ο Παύλος Πολάκης και ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Στο δικό του μήνυμα ο Παύλος Πολάκης λέει προς τον «σύντροφό» του ότι τα «πήγες χάλια» απέναντι στον Άδωνι Γεωργιάδη, και τον Κώστα Ζαχαριάδη να του απαντά, εκτοξεύοντας «πυρά» ότι ενώ ο ίδιος δίνει φανερή μάχη στα πάνελ, «κάποιοι κρύβονται πίσω από το πληκτρολόγιο…».