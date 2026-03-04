Γ. Κεφαλογιάννης: Τον Μάρτιο του 2027 παραδίδεται το πρώτο αναβαθμισμένο πυροσβεστικό αεροσκάφος 415

Τον Μάρτιο του 2027 αναμένεται να παραδοθεί το πρώτο αναβαθμισμένο πυροσβεστικό αεροσκάφος, σύμφωνα με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, ο οποίος ενημέρωσε την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή επί του Σχεδίου δημόσιας σύμβασης για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό επτά αεροσκαφών Canadair CL 415. Όπως σημείωσε, από την επόμενη αντιπυρική περίοδο θα έχουμε και το πρώτο αναβαθμισμένο αεροσκάφος, και σταδιακά θα ενσωματώσουμε στο στόλο, μέχρι τον Μάρτιο του 2030, και τα επτά αεροσκάφη.

«Στόχος μας, μέσα από την αναβάθμιση αυτή, είναι να παρατείνουμε το επιχειρησιακό τους βίο για αρκετές δεκαετίες με έναν ασφαλή και θεσμικά διασφαλισμένο τρόπο, και βεβαίως αυτό επιτυγχάνεται διά της παρούσας σύμβασης μέσω της πλήρους αντικατάστασης της υφιστάμενης ηλεκτρονικής πλατφόρμας με σύγχρονη ψηφιακή αρχιτεκτονική, η οποία βεβαίως συμμορφώνεται με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα αεροπλοΐας και υποστηρίζεται τεχνικά από τον κατασκευαστή», ανέφερε ο κ. Κεφαλογιάννης.

Δεύτερον, πρρόσθεσε, «θέλουμε να έχουμε μία αυξημένη διαθεσιμότητα αυτών των μέσων και να μην παραμένουν στο έδαφος με βλάβες. Με την νέα ψηφιακή πλατφόρμα, που αυτά τα αεροσκάφη θα διαθέτουν, υπάρχουν ενσωματωμένα συστήματα διάγνωσης, τα οποία επιτρέπουν τον ταχύτερο εντοπισμό, της όποιας βλάβης, ώστε να σπεύσουμε να τη διορθώσουμε». Επίσης, προβλέπεται η παροχή πλήρους τεχνικής βιβλιογραφίας και υποστήριξης έτσι ώστε η συντήρηση να πραγματοποιείται με σαφείς διαδικασίες αλλά και με επικαιροποιημένα δεδομένα.

Τρίτον, η μετάβαση σε ένα σύγχρονο ψηφιακό πιλοτήριο, θα επιτρέψει και στους πιλότους να έχουν μία ενιαία και καθαρότερη εικόνα των κρίσιμων παραμέτρων πτήσης και αυτό θα επιτευχθεί με σύγχρονα συστήματα επικοινωνίας, με συστήματα προειδοποίησης αποφυγής σύγκρουσης ή επικίνδυνης εγγύτητας στο έδαφος, καθώς βέβαια και την δυνατότητα σύγχρονης μετάδοσης της θέσης του αεροσκάφους.

Τέταρτον, τα αεροσκάφη θα έχουν τη δυνατότητα ενοποιημένης και επεξεργασμένης παρουσίασης των δεδομένων, με αποτέλεσμα το πλήρωμα να μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια αλλά και ταχύτητα.

Πέμπτον, τα αναβαθμισμένα αεροσκάφη τύπου 415, θα έχουν μία τεχνολογική ομοτυπία με τα νέα αεροσκάφη 515, με ό,τι αυτό συνεπάγεται: οικονομίες κλίμακος, συντήρησης, εκπαίδευσης και γενικότερα επιχειρησιακής ικανότητας.

Μιλώντας για τα οικονομικά στοιχεία της σύμβασης ο κ. Κεφαλογιάννης υπογράμμισε ότι ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 43 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς την επιβολή ΦΠΑ, όταν η αντίστοιχη σύμβαση για τα πέντε καινούργια αεροσκάφη τύπου 515, είναι 265 εκατομμύρια.

«Αυτό το οποίο εισηγούμαστε σήμερα είναι μία σύμβαση με σαφώς προσδιορισμένο προϋπολογισμό, με εξασφαλισμένη πηγή χρηματοδότησης, με ένα σταδιάκο και ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα, πρόβλεψη εκπαίδευσης και πολυετούς τεχνικής υποστήριξης, αλλά και συγκεκριμένες θεσμικές δικλείδες ως προς το κόστος, την ποιότητα αλλά και την τήρηση των προθεσμιών», συνόψισε ο κ. Κεφαλογιάννης.