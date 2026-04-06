Ένταση στη βουλή ανάμεσα σε Μαρκόπουλο και Μάντζο: “Δεν θα μας κουνάτε το δάχτυλο”- “Τα παράθυρα έγιναν πόρτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ”

Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε η αντιπολίτευση με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή για μετά τις εκλογές του 2027.

Το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «υποκρισία», με τη ΝΔ να ανταπαντά διά του κοινοβουλευτικού της εκπροσώπου ότι πρόκειται για «επαναστατική» και «ριζοσπαστική» πρόταση.

Ανεβάζοντας τους τόνους, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος απευθυνόμενος προς το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε πως «είστε τα εγγόνια του Τσοχατζόπουλου και τα πρωτοξάδερφα της Καϊλή. Δεν θα κουνάτε σε αυτή την παράταξη το δάχτυλο».

Ταυτόχρονα, κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να πάρει θέση για την πρόταση περί ασυμβίβαστου υπουργού-βουλευτή, ενώ για τα σενάρια πρόωρων εκλογών απάντησε ειρωνικά ότι η αντιπολίτευση δεν μπορεί να συμφωνήσει ούτε σε κοινή πρόταση μομφής.

«Ναι, λάθη γίνονται, όμως αγωνιζόμαστε διαρκώς. Το αλάθητο του Πάπα να το ψάξουμε αλλού, εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ, εξάλλου ο Τσίπρας μόλις την προηγούμενη εβδομάδα μας είπε πως έπρεπε να κλείσει από την πρώτη στιγμή τις τράπεζες, τέτοιο αλάθητο…», είπε, στρεφόμενος και κατά της Κουμουνδούρου.

Μάντζος: Η κυβέρνηση έχει οικοδομήσει το δικό της σύστημα εξυπηρέτησης σκανδάλων

Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζου που κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει οικοδομήσει «το δικό της σύστημα εξυπηρέτησης σκανδάλων», ενώ καταγγέλλει τις πελατειακές πρακτικές του παρελθόντος.

«Πρέπει να προκηρύξετε εκλογές για να κάνουμε πρόωρη Ανάσταση!», ανέφερε, κάνοντας λόγο για «γαλάζιο πελατειακό σύστημα εξουσίας» και καλώντας τον πρωθυπουργό «να αρχίσει να σπάει τους καθρέφτες στο Μέγαρο Μαξίμου για να μην βλέπει τον αντικατοπτρισμό του, εάν θέλει να τα βάλει με το πελατειακό κράτος».

Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε ότι η κυβέρνηση επένδυσε στα κενά του οργανισμού και ότι η ψηφιοποίηση δεν προχώρησε σκόπιμα, «για να μην κλείσουν τα παράθυρα που έγιναν πόρτες για να περνούν οι απατεώνες».

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι τώρα, που «έρχεται ο λογαριασμός από την Ευρώπη», εμφανίζεται αιφνιδιασμένη, αποδίδοντας την κατάσταση σε «ανικανότητα, ανεπάρκεια, διαφθορά και αδιαφάνεια», και ζήτησε πρόωρες εκλογές ώστε το αίτημα πολιτικής αλλαγής να αποκτήσει περιεχόμενο.

Απαντώντας εκ μέρους της κυβερνητικής πλειοψηφίας, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος τόνισε πως ο πρωθυπουργός ο ίδιος αναγνώρισε τα λάθη και έδρασε «ακαριαία και θεσμικά».

Από την πλευρά του ο Παναγιώτης Δουδωνής κατήγγειλε πως ο πρωθυπουργός «φέρεται ως φακίρης του Συντάγματος» διαφωνώντας με την πρόταση περί ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή, εκτιμώντας πως οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτερο ανταγωνισμό του ρουσφετιού.