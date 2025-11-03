MENOY

Ένταση και υψηλοί τόνοι στην τηλεδιάσκεψη των βουλευτών της ΝΔ με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ

Φωτογραφία: Intime
Στα «κάγκελα» είναι οι βουλευτές της Ν.Δ. με την αιφνιδιαστική απόφαση της Διοίκησης των ΕΛΤΑ να βάλει λουκέτο περίπου στα μισά καταστήματα στη χώρα αλλά και για χειρισμούς από την πλευρά της κυβέρνησης.

Υψηλοί τόνοι και φωνές κυριαρχούν στην τηλεδιάσκεψη για τα ΕΛΤΑ, όπου τον λόγο μέχρι στιγμής έχουν πάρει περίπου 15 βουλευτές, σύμφωνα με το newsit.gr.

Εξανέστη ο βουλευτής Α’ Πειραιά, Δημήτρης Μαρκόπουλος. «Πάρτε το πίσω» φώναζε.

«Οι τρεις μήνες παράταση (για κλείσιμο καταστημάτων στην περιφέρεια) δε φτάνουν για διαβούλευση. Απαιτείται να υπάρξει εναλλακτικό πλάνο» διαμαρτυρήθηκε ο βουλευτής της Α’ Ανατολικής Αττικής, Βασίλης Οικονόμου.

Υψηλοί τόνοι και από την υφυπουργό Μετανάστευσης, Σέβη Βολουδάκη, με ευθεία «πυρά» στη Διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ. «Δεν μπορεί να γίνεται κάτι τόσο ξαφνικό» δήλωσε.

Στην τηλεδιάσκεψη μετέχουν ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Υπερταμείου), Ιωάννης Παπαχρήστου και ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛ.ΤΑ., Γρηγόρης Σκλήκας, οι οποίοι φέρεται να είναι αμετακίνητοι στις θέσεις τους.

«Η εξυγίανση των ΕΛ.ΤΑ. είναι μονόδρομος» είναι η θέση της Κυβέρνησης, η οποία χαρακτηρίζει δικαιολογημένες της αντιδράσεις των βουλευτών της Ν.Δ., όπως και των κομμάτων της αντιπολίτευσης και των τοπικών κοινωνιών και των δημάρχων, αποδίδοντας τες στο γεγονός ότι αιφνιδιάστηκαν από τη Διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ. και ότι δεν τους ενημέρωσε για την αναγκαιότητα της παρέμβασης αλλά και για τον σχεδιασμό ώστε η εξυπηρέτηση των πολιτών να συνεχιστεί απρόσκοπτα.

