Έφυγε από την ζωή ο πρώην πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, Δημήτρης Τσιγκούνης – Συλλυπητήρια από ΝΔ

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε η ΝΔ για την απώλεια του πρώην προέδρου της ΟΝΝΕΔ την περίοδο 1978-82 και επί 28 χρόνια δημάρχου Λεωνιδίου, Δημήτρη Τσιγκούνη, με την οποία εξήρε την αφοσίωση, τη μαχητικότητα και το ήθος του εκλιπόντος.

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη και σεβασμό ένα ιστορικό της στέλεχος, τον Δημήτρη Τσιγκούνη» επισημαίνει στην ανακοίνωσή της η ΝΔ και συνεχίζει:

«Γεννήθηκε το 1944 και σπούδασε οικονομολόγος. Με έντονη αντιδικτατορική δράση στα νεανικά του χρόνια, εντάχθηκε στη Νέα Δημοκρατία από την ίδρυσή της. Διετέλεσε Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ από το 1978 έως το 1982, σε μια θητεία που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την ιδεολογική και οργανωτική κυριαρχία της νεολαίας του κόμματός μας.

Το 1982 εκλέχτηκε Δήμαρχος Λεωνιδίου Αρκαδίας, θέση στην οποία άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του επί 28 χρόνια, καθώς εξελέγη σε 7 συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις (1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006), αποτελώντας τον Δήμαρχο με την μεγαλύτερη συνεχόμενη διάρκεια θητείας στη χώρα.

Εργάστηκε με συνέπεια, εντιμότητα και αποτελεσματικότητα για την ανάπτυξη της ιδιαίτερης πατρίδας του και αγαπήθηκε από τους συμπολίτες του.

Ο Δημήτρης Τσιγκούνης ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή όλων των αγώνων της Παράταξης, με αταλάντευτη πίστη στις αρχές και τις αξίες της, ξεχωρίζοντας για την αφοσίωση, τη μαχητικότητα και το ήθος του.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».