Δούκας για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Προσφεύγουμε στα δικαστήρια για την ανάθεση της καθαριότητας σε ιδιώτες

Στα δικαστήρια ανακοίνωσε πως θα προσφύγει ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, για την ανάθεση της καθαριότητας του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη σε ιδιώτη.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι, με τη γνωστή τροπολογία, η ευθύνη της καθαριότητας στον Άγνωστο Στρατιώτη ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θα ανατεθεί σε ΙΔΙΩΤΕΣ. Όπως είναι αυτονόητο, ο Δήμος Αθηναίων θα προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος».

Η δήλωση του Χάρη Δούκα έρχεται ως συνέχεια της δημόσιας αντιπαράθεσης που έχει ανοίξει με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος κατηγόρησε τον δήμαρχο ότι «δεν συμπεριφέρεται ως δήμαρχος» σχετικά με το θέμα του Μνημείου. Ο Χάρης Δούκας απάντησε χθες μέσω ανάρτησής του, με φωτογραφία δίπλα σε συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, τονίζοντας ότι «ο αγώνας για τη δικαιοσύνη συνεχίζεται».

Το πρωί της Παρασκευής μιλώντας στο Αction 24 σημείωσε πως «η ουσία είναι στην τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το πώς θα επιμεληθεί την καθαριότητα και την ανάδειξη του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη. Το βραχυπρόθεσμο είναι η δουλειά της ΕΛΑΣ για να περιφρουρήσει την εφαρμογή της τάξης και να μην επιτρέψει σε καλοθελητή αλληλέγγυο που θα επιχειρήσει να καταργήσει την εφαρμογή της» συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

To υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εξέδωσε ανακοίνωση για το Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, τονίζοντας ότι δεν θα επιτρέψει την υποβάθμιση του Μνημείου.

Πιο συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει: Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μετά από όσα διαμείφθηκαν στον δημόσιο διάλογο, επισημαίνει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη. Θα πράξει ό, τι απαιτείται για αυτό και δεν πρόκειται να επανέλθει σε αυτή τη συζήτηση.

Μπαράζ ανακοινώσεων για την καθαριότητα του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη

Υπενθυμίζεται ότι τις τελευταίες ώρες η εφαρμογή του νέου νόμου για τον Άγνωστο Στρατιώτη, όσον αφορά στην καθαριότητα του μνημείου έχει μετατραπεί σε «χαρτοπόλεμο» ανακοινώσεων μεταξύ του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια και του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Προηγήθηκε, χθες το πρωί, συνάντηση των δύο στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου συζήτησαν μετά από πρόσκληση του κ. Δένδια (και προς τον συναρμόδιο υπουργό, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη) ο καλύτερος συντονισμός των κινήσεων από την «επόμενη μέρα» της ψήφισης της τροπολογίας.

«Αντικείμενο των συναντήσεων αποτέλεσε ο καλύτερος συντονισμός των κατά τον νόμο αρμοδιοτήτων του Δήμου Αθηναίων και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη», ανέφερε αρχικά το Πεντάγωνο και αφού ο Χάρης Δούκας είχε ευχηθεί με ανάρτησή του «καλή τύχη στην κυβέρνηση» υπενθυμίζοντας τόσο τις θέσεις του σχετικά με μνημείο όσο και την εκτίμησή του ότι με βάση «όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση».