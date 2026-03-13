MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας για διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: Δεν αντιμετωπίζονται έτσι τα προβλήματα και δεν βελτιώνεται η εικόνα του ΠΑΣΟΚ

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

«Με τις διαγραφές και τις απειλές διαγραφών, δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και δε βελτιώνεται η εικόνα του ΠΑΣΟΚ» αναφέρει σε δήλωσή του το πρωί της Παρασκευής ο Χάρης Δούκας, με αφορμή τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Κάνοντας λόγο για «ένα στέλεχος που στήριξε σημαντικά το ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερα στις δύσκολες ώρες», ο κ. Δούκας σημειώνει ότι «σε ένα δημοκρατικό κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ και κυρίως σε μια περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου, πρέπει να εκφράζονται ελεύθερα όλες οι απόψεις, ανεξαρτήτως αν κανείς συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτές».

«Η πορεία προς τις καθοριστικές για το κόμμα μας βουλευτικές εκλογές, δεν μπορεί να οικοδομηθεί μέσα από αποκλεισμούς ή περιορισμούς του πολιτικού λόγου», καταλήγει ο Χάρης Δούκας.

Ολόκληρη η δήλωση του Χάρη Δούκα:

“Με τις διαγραφές και τις απειλές διαγραφών, δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και δε βελτιώνεται η εικόνα του ΠΑΣΟΚ.

Την ώρα που επιλέγουμε ως αναγκαία τη διεύρυνση, υπερβαίνοντας καταστάσεις που πλήγωσαν την παράταξη μας, διαγράφεται ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ένα στέλεχος που στήριξε σημαντικά το ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερα στις δύσκολες ώρες.

Σε ένα δημοκρατικό κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ και κυρίως σε μια περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου, πρέπει να εκφράζονται ελεύθερα όλες οι απόψεις, ανεξαρτήτως αν κανείς συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτές.

Η πορεία προς τις καθοριστικές για το κόμμα μας βουλευτικές εκλογές, δεν μπορεί να οικοδομηθεί μέσα από αποκλεισμούς ή περιορισμούς του πολιτικού λόγου.

Χρειάζεται ενότητα, εμπιστοσύνη στις συλλογικές διαδικασίες και ουσιαστικός διάλογος και σύνθεση, ώστε να διαμορφωθεί μια πειστική πρόταση για την κοινωνία και να πετύχουμε την ήττα της ΝΔ και την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου”.

