Δημήτρης Κούβελας: Με τη νέα φορολογική μεταρρύθμιση ενισχύουμε τη μεσαία τάξη και την οικογένεια, με πράξεις και όχι λόγια

Από τη βήμα της Βουλής, στη σχετική συζήτηση, ο Βουλευτής Α Θεσσαλονίκης της ΝΔ Δημήτρης Κούβελας έκανε σαφές ότι «δεν μένουμε στα λόγια αλλά συνεχίζουμε τη δέσμευση ευθύνης απέναντι στους πολίτες».

Όπως είπε «Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη φετινή ΔΕΘ παίρνουν σάρκα και οστά μέσα από το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες φορολογικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, που δεν μοιράζει επιδόματα για εντυπωσιασμό, αλλά αποκαθιστά αδικίες, δίνει προοπτική στη νέα γενιά και ενισχύει τη μεσαία τάξη και την ελληνική οικογένεια».

Μίλησε συγκεκριμένα για τις στοχευμένες φοροελαφρύνσεις για τα φυσικά πρόσωπα, την ελάφρυνση των τεκμηρίων, τις μειώσεις φόρων για τη μεσαία τάξη, τα κίνητρα για νέους επαγγελματίες και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, αλλά και τη στήριξη της οικογένειας και της εργασίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σύνδεση της φορολογικής πολιτικής με τη δημογραφική πρόκληση. Όπως ανέφερε, «η απαλλαγή των νέων μητέρων από το τεκμαρτό εισόδημα για τρία χρόνια και η αύξηση του αφορολόγητου για οικογένειες με περισσότερα παιδιά αποτελούν σαφή πολιτική επιλογή: η Πολιτεία στηρίζει έμπρακτα τη γέννηση και την ανατροφή των παιδιών. Το δημογραφικό δεν είναι στατιστική ανησυχία, αλλά ζήτημα εθνικής επιβίωσης».

Ο Βουλευτής Θεσσαλονίκης Δημήτρης Κούβελας, αναφερόμενος και στις δικές του πρωτοβουλίες, υπέρ των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, υπογράμμισε ότι έχει ήδη καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις: «κατάργηση των τελών κυκλοφορίας και του φόρου πολυτελείας στα οχήματα των πολύτεκνων, εκπτώσεις σε δημόσιους οργανισμούς και μέσα μαζικής μεταφοράς, συνυπηρέτηση γονέων στο Δημόσιο και διευκολύνσεις στις μετεγγραφές φοιτητών». Όπως είπε, «η φορολογική πολιτική οφείλει να συμπεριλάβει πιο γενναία και στοχευμένα κίνητρα για τις πολυμελείς οικογένειες, γιατί αυτές αποτελούν το ζωντανό δημογραφικό κεφάλαιο της χώρας. Θα επιμείνω μέχρι να προβλεφθεί και για τις τρίτεκνες οικογένειες μειωμένο εισιτήριο στις αστικές συγκοινωνίες».

Τόνισε επίσης τη ρύθμιση για τα σχολικά κυλικεία, την οποία είχε ο ίδιος αναδείξει επανειλημμένα. «Η μείωση στο ήμισυ του τεκμαρτού εισοδήματος αποτελεί μια δίκαιη και ρεαλιστική νομοθετική παρέμβαση που αναγνωρίζει ότι τα κυλικεία λειτουργούν μόνο κατά τις σχολικές ημέρες και στηρίζει έναν θεσμό με κοινωνικό και εκπαιδευτικό ρόλο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Δημήτρης Κούβελας ανέδειξε ακόμη τη σημασία των μέτρων που ενισχύουν την περιφέρεια, με τη μείωση του ΕΝΦΙΑ και του ΦΠΑ σε μικρούς οικισμούς και ακριτικά νησιά, καθώς και τη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις έως το 2027, επισημαίνοντας ότι «είναι μέτρα που αποδίδουν στην κοινωνία τα οφέλη της σταθερής υπεραπόδοσης της ελληνικής οικονομίας».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο Δημήτρης Κούβελας επεσήμανε ότι «Η φορολογική δικαιοσύνη, η στήριξη της οικογένειας και η ενίσχυση των νέων είναι ταυτόχρονα οξυγόνο και θεμέλιο της συνέχειας του έθνους μας! Πώς μπορεί η αντιπολίτευση να λέει όχι σε όλα αυτά;»