ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημήτρης Κούβελας: Δεν ξεχνάμε τους απόδημούς μας και ενισχύουμε τη συμμετοχή τους στο πολιτικό γίγνεσθαι

|
THESTIVAL TEAM

Τη διαχρονική προσφορά των ελληνικών κοινοτήτων ανά τον κόσμο, αλλά και τη ρητή συνταγματική επιταγή για διατήρηση των δεσμών του Απόδημου Ελληνισμού με τη μητέρα πατρίδα ανέδειξε ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κούβελας, στην ομιλία του στη Βουλή, για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για τη σύσταση εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού και την επέκταση της επιστολικής ψήφου στις βουλευτικές εκλογές.

Όπως επεσήμανε, πρόκειται για ρύθμιση που εκπληρώνει «τη διπλή υποχρέωση της ελληνικής Πολιτείας προς τους απανταχού Έλληνες: ηθικής και συνταγματικής», υπογραμμίζοντας την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης της συμμετοχής των Ελλήνων του εξωτερικού στο πολιτικό γίγνεσθαι.

Ο Δημήτρης Κούβελας χαρακτήρισε το νομοσχέδιο ως πρωτοβουλία που «αγγίζει τον σκληρό πυρήνα της δημοκρατικής μας λειτουργίας», καθώς αφορά «τη συμμετοχή των Ελλήνων που βρίσκονται εκτός Επικρατείας στην εκλογική διαδικασία και την εκπροσώπησή τους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο».

Με έμφαση τόνισε ότι «δεν αλλάζει το εκλογικό σύστημα, ούτε ο συνολικός αριθμός εδρών που λαμβάνει κάθε κόμμα». Αντιθέτως, «για πρώτη φορά θεσπίζεται η εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού, με τρεις έδρες», ενώ οι Έλληνες του εξωτερικού «αποκτούν πραγματικό δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στην ειδική αυτή περιφέρεια».

Ο Βουλευτής Θεσσαλονίκης τόνισε ότι «δεν διευρύνεται το εκλογικό σώμα», αλλά «αναβαθμίζεται η άσκηση του ήδη υφιστάμενου δικαιώματος», επισημαίνοντας ότι η εμπειρία των ευρωεκλογών του 2024 απέδειξε πως η επιστολική ψήφος λειτουργεί αποτελεσματικά, καθώς, «οι συμμετέχοντες εκλογείς στο εξωτερικό τριπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2019. Τα δεδομένα μιλούν από μόνα τους».

Αναφερόμενος στη θεσμική βαρύτητα της απόφασης, σημείωσε ότι η υπερψήφιση του νομοσχεδίου «δεν είναι υπόθεση, ούτε επιτυχία ενός κόμματος», αλλά «αποτελεί θεσμική ωρίμανση» και «ενίσχυση της λαϊκής κυριαρχίας».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Δημήτρης Κούβελας τόνισε ότι «η Ελλάδα δεν ξεχνά τη διασπορά της εκτός συνόρων», προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι «η λαϊκή κυριαρχία δεν γνωρίζει γεωγραφικούς αποκλεισμούς».

Δημήτρης Κούβελας

