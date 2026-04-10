Χάρης Καστανίδης κατά Νίκου Ανδρουλάκη: Δεν θα καθορίσει αν θα είμαι στην πολιτική ζωή του τόπου

Ευθείες αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη άφησε ο Χάρης Καστανίδης, σχολιάζοντας την απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ για τη θέσπιση ορίου θητειών στους βουλευτές, ρύθμιση που, όπως υποστηρίζει, τον θέτει εκτός ψηφοδελτίων.

Μιλώντας το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής (10/4) στον 102 FM της ΕΡΤ3, ο Χάρης Καστανίδης απέδωσε δόλο στην επιλογή της Χαριλάου Τρικούπη, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «η δολιότητα είναι ευφάνταστη».

Βάζοντας στο στόχαστρο τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο πρώην υπουργός σημείωσε ότι η συγκεκριμένη πρόταση κατατέθηκε από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και εγκρίθηκε από την πλειοψηφία του συνεδρίου.

Ο Χάρης Καστανίδης απέφυγε να ανοίξει περαιτέρω τα χαρτιά του σε αυτή τη φάση, αφήνοντας, ωστόσο, σαφές πολιτικό μήνυμα προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. «Δεν θα καθορίσει ο κ. Ανδρουλάκης εάν θα είμαι στην πολιτική ζωή του τόπου. Αυτό θα το επιλέξει ο ελληνικός λαός ή εγώ», ανέφερε, δείχνοντας ότι δεν θεωρεί λήξαν το ζήτημα.

Με τη δημόσια αυτή παρέμβασή του, ο πρώην υπουργός ουσιαστικά καταλογίζει στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ότι αξιοποίησε την καταστατική αλλαγή ως εργαλείο εσωκομματικού αποκλεισμού, δίνοντας νέα διάσταση στη συζήτηση που άνοιξε μετά το συνέδριο γύρω από τα όρια θητειών και τις εσωτερικές ισορροπίες στο κόμμα.