Χάρης Δούκας: Μεγαλύτερό μου λάθος όταν σβήστηκαν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών

Ο Χάρης Δούκας βρέθηκε καλεσμένος χθες το βράδυ της Πέμπτης (26.03.2026) λίγες ώρες πριν το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και ο δήμαρχος Αθηναίων μίλησε για την καθημερινότητα και τις αλλαγές που έφερε στη ζωή του η εκλογή του σε αυτή τη θέση.

Ο Χάρης Δούκας εξομολογήθηκε πως όταν βγήκε δήμαρχος Αθηναίων «αυτό το μεγάλο σοκ δεν το έχω χωνέψει. Πολλές φορές με ρωτάνε αν ευχαριστιέμαι που είμαι δήμαρχος, τότε λέω ότι δεν το έχω σκεφτεί έτσι όπως το βάζετε. Γίνονται όλα πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, αν σκεφτώ τον εαυτό μου στο Πολυτεχνείο, μου μοιάζει σαν να ήταν μια άλλη ζωή. Έχουν περάσει και 10 χρόνια».

«Είναι μια διαφορετική ιστορία αυτή που ζω. Δεν μπορούσα να τη φανταστώ. Δεν μου έδωσε κανείς ένα βιβλίο-εγχειρίδιο για τα βήματα. Οπότε, κάθε μέρα είναι και μια άλλη άσκηση. Προσπαθώ να μάθω γρήγορα, αλλά μου φαίνονται όλα καινούργια. Αυτό έχει πολλά θετικά, γιατί έχεις όρεξη και ορμή, αλλά έχει και κάποια αρνητικά, γιατί έχει λάθη και πρέπει να κάνεις γρήγορες κινήσεις για να τα διορθώνεις», είπε ο Χάρης Δούκας.

«Οι δικοί μου άνθρωποι δεν μου λένε ότι έχω αλλάξει σε κάποιον τομέα. Τους βλέπω πολύ λιγότερο, αλλά τους βλέπω. Απλά μου λένε ή παραπονιούνται ότι δεν τους βλέπω τόσο συχνά. Είναι όμως δύσκολο, γιατί δεν βρίσκω χώρο και χρόνο ούτε για τον εαυτό μου», παραδέχτηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων.

«Δεν ξέρω τι θα γίνει το 2028. Θέλω στο τέλος της θητείας μου να έχω κάνει αυτά για τα οποία έχω δεσμευτεί. Είναι μεγάλη η μάχη που δίνουμε με το κυκλοφοριακό. Η Αθήνα είναι μητρόπολη. Δίνει τη δυνατότητα της έκφρασης, αλλά με κανόνες. Έχει μεγάλη σημασία. Λέω στους συνεργάτες μου να γίνει κάτι γρήγορα, αλλά όχι βιαστικά και επιπόλαια. Εντάξει, καμιά φορά γίνεται κι αυτό. Εμένα δεν με ενοχλεί να γίνονται λάθη, κι εγώ ο ίδιος κάνω.

«Μεγαλύτερό μου λάθος όταν σβήστηκαν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών. Που δεν το ήξερα κι εγώ, πήγε η καθαριότητα… Τα ονόματα εννοώ στα Τέμπη. Και έγινε μετά μία αρκετά μεγάλη κρίση. Νομίζω τη διαχειριστήκαμε, με πρώτη κίνηση να αποδεχόμαστε τα λάθη» τόνισε ο Χάρης Δούκας.

Χάρης Δούκας

