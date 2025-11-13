MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυλωνίτης: Η κυβέρνηση γνώριζε τα πάντα που γίνονταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η κατάθεση του πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γ. Αποστολάκη «υπήρξε απολύτως διαφωτιστική: επιβεβαίωσε ότι υπήρχε συνεχής επικοινωνία του Οργανισμού με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης» αναφέρει σε σχετική δήλωσή του ο εκπρόσωπος των ανεξαρτήτων βουλευτών στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, Αλ. Αυλωνίτης και σημειώνει:

«Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι υπήρχε συνεχής και συστηματική επαφή με το Υπουργείο, με συναντήσεις, συσκέψεις και ενημερώσεις σε σταθερή βάση. Άρα, το Υπουργείο γνώριζε τα πάντα:

  • Γνώριζε τους διπλασιασμούς του ζωικού κεφαλαίου.
  • Γνώριζε τα αριθμητικά δεδομένα και τις αποκλίσεις.
  • Γνώριζε τη δυσλειτουργία των ελέγχων και το τεχνολογικό έλλειμμα του Οργανισμού».

Παρά ταύτα, σημειώνει ο βουλευτής Κέρκυρας- μέλος του Κινήματος Δημοκρατίας «δεν ενεργοποίησε καμία διαδικασία ουσιαστικού ελέγχου, δεν ζήτησε εξηγήσεις και δεν ενεργοποίησε κανέναν μηχανισμό παρέμβασης. Ο υπουργός είχε όχι μόνο τη δυνατότητα αλλά και την υποχρέωση να σημαίνει συναγερμό όταν τα στοιχεία παρουσίαζαν τόσο κραυγαλέες αυξήσεις».

Προσθέτει, δε, τα εξής: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ μπορούσε να καλύψει το τεχνολογικό του έλλειμμα, όμως δεν το έκανε ποτέ. Αντί να ενεργοποιήσει τα δικά του εργαλεία, αφέθηκε σε εξωτερικές εταιρίες που, όπως κατέθεσαν οι ίδιοι οι εκπρόσωποί τους, εκτελούσαν απλώς εντολές χωρίς να αναλαμβάνουν ευθύνη ακόμη και όταν διαπίστωναν παρατυπίες. Το συμπέρασμα της σημερινής εξέτασης είναι απολύτως καθαρό. Η κυβέρνηση είχε γνώση, είχε πρόσβαση στα δεδομένα, είχε τον έλεγχο της πληροφορίας και παρ’ όλα αυτά άφησε το σύστημα να λειτουργεί ανεξέλεγκτα» καταλήγει ο κ. Αυλωνίτης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Αλέξανδρος Αυλωνίτης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κατέρρευσε τμήμα της ξύλινης κερκίδας στο Ιβανώφειο εν ώρα αγώνα – Τραυματίστηκαν ελαφρά δύο φίλαθλοι του Ηρακλή

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Ρωσία και Καζακστάν συμφώνησαν να ενισχύσουν τις σχέσεις τους στον πετρελαϊκό τομέα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Δήμαρχος Σιντικής: Δεν υπήρξε καμία απόδραση μετανάστη από τη δομή στο Κλειδί – Σε άλλη δομή όσοι προκάλεσαν την ένταση

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Η Τουρκία καθηλώνει όλα τα C-130 μετά την αεροπορική τραγωδία στη Γεωργία

ΥΓΕΙΑ 45 λεπτά πριν

Θεμιστοκλέους: Η ψηφιακή υγεία δεν είναι το μέλλον, είναι το παρόν που ήδη υλοποιείται – Έρχεται και ο Ψηφιακός Βοηθός Πολίτη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 λεπτά πριν

Χατζόπουλος για τη συμφωνία με Μυστακίδη: Μένει η αίτηση στην ΕΕΑ, και κάποιες λεπτομέρειες