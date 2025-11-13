Αυλωνίτης: Η κυβέρνηση γνώριζε τα πάντα που γίνονταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η κατάθεση του πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γ. Αποστολάκη «υπήρξε απολύτως διαφωτιστική: επιβεβαίωσε ότι υπήρχε συνεχής επικοινωνία του Οργανισμού με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης» αναφέρει σε σχετική δήλωσή του ο εκπρόσωπος των ανεξαρτήτων βουλευτών στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, Αλ. Αυλωνίτης και σημειώνει:

«Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι υπήρχε συνεχής και συστηματική επαφή με το Υπουργείο, με συναντήσεις, συσκέψεις και ενημερώσεις σε σταθερή βάση. Άρα, το Υπουργείο γνώριζε τα πάντα:

Γνώριζε τους διπλασιασμούς του ζωικού κεφαλαίου.

Γνώριζε τα αριθμητικά δεδομένα και τις αποκλίσεις.

Γνώριζε τη δυσλειτουργία των ελέγχων και το τεχνολογικό έλλειμμα του Οργανισμού».

Παρά ταύτα, σημειώνει ο βουλευτής Κέρκυρας- μέλος του Κινήματος Δημοκρατίας «δεν ενεργοποίησε καμία διαδικασία ουσιαστικού ελέγχου, δεν ζήτησε εξηγήσεις και δεν ενεργοποίησε κανέναν μηχανισμό παρέμβασης. Ο υπουργός είχε όχι μόνο τη δυνατότητα αλλά και την υποχρέωση να σημαίνει συναγερμό όταν τα στοιχεία παρουσίαζαν τόσο κραυγαλέες αυξήσεις».

Προσθέτει, δε, τα εξής: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ μπορούσε να καλύψει το τεχνολογικό του έλλειμμα, όμως δεν το έκανε ποτέ. Αντί να ενεργοποιήσει τα δικά του εργαλεία, αφέθηκε σε εξωτερικές εταιρίες που, όπως κατέθεσαν οι ίδιοι οι εκπρόσωποί τους, εκτελούσαν απλώς εντολές χωρίς να αναλαμβάνουν ευθύνη ακόμη και όταν διαπίστωναν παρατυπίες. Το συμπέρασμα της σημερινής εξέτασης είναι απολύτως καθαρό. Η κυβέρνηση είχε γνώση, είχε πρόσβαση στα δεδομένα, είχε τον έλεγχο της πληροφορίας και παρ’ όλα αυτά άφησε το σύστημα να λειτουργεί ανεξέλεγκτα» καταλήγει ο κ. Αυλωνίτης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ