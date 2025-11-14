Απ. Τζιτζικώστας: Υπογράφεται το σχέδιο για τη δημιουργία οδικού και σιδηροδρομικού άξονα που θα συνδέει τη Θεσσαλονίκη με το Βουκουρέστι

Στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) συμμετείχε διαδικτυακά ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, ανακοινώνοντας αφενός τις αλλαγές στην πρόταση της Κομισιόν για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, με τις οποίες ενισχύεται ο ρόλος των Περιφερειών ειδικά στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων και των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, αφετέρου τη δημιουργία του κάθετου οδικού και σιδηροδρομικού άξονα, που θα συνδέει τη Θεσσαλονίκη με το Βουκουρέστι, το σχέδιο του οποίου πρόκειται να υπογραφεί στις 4 Δεκεμβρίου, στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Τζιτζικώστας σε απευθείας σύνδεση από τις Βρυξέλλες εξήγησε ότι ο ρόλος των Περιφερειών, βάσει της προχτεσινής απόφασης του Κολεγίου των Επιτρόπων, αναβαθμίζεται, ειδικά στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, τα οποία αποτελούν κεντρικό μοχλό της περιφερειακής ανάπτυξης.

«Ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έπειτα από επίπονες και πολύμηνες διαπραγματεύσεις, λάβαμε στο Κολέγιο των Επιτρόπων μια πολύ σημαντική απόφαση που αφορά στην ουσιαστική ενίσχυση του ρόλου των Περιφερειών στο νέο ΕΣΠΑ. Με την πρόβλεψη ειδικού ελέγχου σε περιφερειακό επίπεδο διασφαλίζεται η πληρέστερη και πιο ενεργή συμμετοχή των Περιφερειών τόσο στον σχεδιασμό, όσο και στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Και παράλληλα μεριμνήσαμε ώστε να έχουν το δικαίωμα οι Περιφέρειες να συνδιαλέγονται απευθείας και χωρίς ενδιάμεσους με την Κομισιόν. Αυτή η απόφαση αλλάζει τις αρχικές προβλέψεις της πρότασης της Κομισιόν για το επόμενο ΕΣΠΑ. Οι Περιφέρειες πλέον θα έχουν ενισχυμένο και αναβαθμισμένο ρόλο και φυσικά ακόμα μεγαλύτερη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους. Νομίζω ότι αυτά είναι πολύ ευχάριστα νέα, καθώς οι 13 Περιφέρειες της χώρας απέδειξαν, μέσα από απανωτές κρίσεις όλα αυτά τα χρόνια, ότι όχι μόνο μπορούν να στέκονται όρθιες, αλλά μπορούν να κρατήσουν την κοινωνία ενωμένη, την κοινωνία όρθια. Κι αυτό είναι και το πιο στέρεο θεμέλιο, πάνω στο οποίο μπορούμε σήμερα να οικοδομήσουμε τη νέα εποχή των Περιφερειών», υπογράμμισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Ο Επίτροπος τόνισε επίσης ότι «όταν ξεκινούσαμε τη μεγάλη προσπάθεια ενίσχυσης του θεσμού των Περιφερειών πριν από δέκα χρόνια, λίγοι πίστευαν ότι οι Περιφέρειες μπορούσαν να διαχειριστούν με επάρκεια και αποτελεσματικότητα τους ευρωπαϊκούς πόρους και τα σύνθετα ευρωπαϊκά προγράμματα. Όμως, όλοι μαζί αποδείξαμε στην πράξη, ότι όχι μόνο μπορούμε να τα καταφέρουμε, εκτοξεύοντας τους ρυθμούς απορρόφησης πόρων και υλοποίησης έργων, αλλά και ότι οι Περιφέρειες είναι ο πιο ουσιαστικός, αξιόπιστος και κοντινός θεσμός διακυβέρνησης στις τοπικές κοινωνίες. Γι’ αυτό και σήμερα το αίτημα για μια ισχυρή Περιφερειακή Διακυβέρνηση, δεν είναι απλώς ένα θεσμικό αίτημα, όπως ήταν ενδεχομένως τα προηγούμενα χρόνια, αλλά είναι μια ιστορική ανάγκη για να γίνει η Ελλάδα ακόμη πιο ισχυρή, για να λειτουργεί η χώρα ακόμη πιο αποτελεσματικά, για να μειώσουμε τις αποστάσεις και τις καθυστερήσεις για να φτάνει η πολιτική στην κοινωνία. Η μεταρρύθμιση που έρχεται στην Αυτοδιοίκηση, η νέα Χάρτα, η μετάβαση θέλουμε να ελπίζουμε στην περιφερειακή διακυβέρνηση, είναι μια τεράστια ευκαιρία για τον τόπο, για τους πολίτες μας, για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα. Σε όλη την ΕΕ η περιφερειακή διακυβέρνηση αποτελεί βασικό πυλώνα της Δημοκρατίας. Ως Επίτροπος μέσα από τους τομείς που έχω την ευθύνη, βλέπω κάθε μέρα τη σημασία που έχει η ενεργή συμμετοχή των Περιφερειών. Και αυτό θα το ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια».

Ο Επίτροπος υπογράμμισε ότι «πλέον, οι Περιφέρειες θα αποκτήσουν πιο ουσιαστικό ρόλο, μεγαλύτερης ευθύνης και εμπιστοσύνης. Μια ισχυρή Ευρώπη χτίζεται με ισχυρές Περιφέρειες, χτίζεται με μια δυνατή Ελλάδα που προχωρά, μια Ελλάδα με δυνατές τοπικές κοινωνίες».

Αναφερόμενος στην οδική και σιδηροδρομική σύνδεση της Θεσσαλονίκης με το Βουκουρέστι ο κ. Τζιτζικώστας υπογράμμισε ότι «από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα ως Επίτροπος, έθεσα ένα συγκεκριμένο έργο ως κορυφαίο στην ατζέντα της Ευρώπης. Κι αυτό δεν είναι άλλο από τον κάθετο οδικό και σιδηροδρομικό άξονα, που θα συνδέει τη Θεσσαλονίκη με το Βουκουρέστι. Και έπειτα από συνεργασία με τους αρμόδιους Υπουργούς βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι στις 4 Δεκεμβρίου, εδώ στις Βρυξέλλες, θα υπογράψουμε μαζί με τους τρεις Υπουργούς, Ρουμανίας, Βουλγαρίας και Ελλάδας, ένα οριστικό και ολοκληρωμένο σχέδιο με σφιχτά χρονοδιαγράμματα, που θα μας επιτρέψει να ξεκινήσουν άμεσα τα έργα, προκειμένου τελικά η Ελλάδα να συνδεθεί με τη Ρουμανία με σύγχρονο και ασφαλή σιδηρόδρομο και αυτοκινητόδρομο. Έτσι αναβαθμίζεται ο γεωπολιτικός ρόλος της Ελλάδας και ενισχύεται η ασφάλεια της Ευρώπης. Γιατί συνδέεται όχι μόνο η Ελλάδα με τη Ρουμανία, αλλά ταυτόχρονα το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα και τον Εύξεινο Πόντο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για την ασφάλειά μας, για τις μεταφορές, για το εμπόριο, για την εξωστρέφεια, για τον τουρισμό. Γιατί ουσιαστικά πια η Ελλάδα συνδέεται οδικά και σιδηροδρομικά με την Κεντρική Ευρώπη».