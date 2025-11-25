Απ. Τζιτζικώστας: Λιμάνια και σιδηρόδρομος στην αιχμή των νέων στρατηγικών της ΕΕ για τις υποδομές

Επίσημη επίσκεψη στη Σλοβενία πραγματοποίησε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, όπου επισκέφθηκε την πρωτεύουσα Λιουμπλιάνα, ενώ στη συνέχεια μετέβη και στη γειτονική πόλη της Τεργέστης στην Ιταλία.

Η επίσκεψη του Επιτρόπου άρχισε από τη Λιουμπλιάνα, όπου συναντήθηκε με την Υπουργό Υποδομών της Σλοβενίας Alenka Bratušek, η οποία ήταν και η πρώτη γυναίκα Πρωθυπουργός της χώρας, αλλά και τους Υπουργούς Άμυνας Borut Sahivic και Οικονομίας και Τουρισμού Matjaž Han, με τους οποίους είχε σύσκεψη για θέματα υποδομών, μεταφορών και τουρισμού. Ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε στις νέες στρατηγικές που εκπονεί η ΕΕ για τους συγκεκριμένους τομείς και τη σημασία του ρόλου των κρατών μελών στην εφαρμογή των μέτρων και των προβλέψεων κάθε σχεδίου, καθώς και ζητήματα της Σλοβενίας που αφορούν στο χαρτοφυλάκιό του.

Επίσης ο Επίτροπος συνοδευόμενος από την Υπουργό Υποδομών συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Λιουμπλιάνας Zoran Janković, στο Δημαρχείο, όπου μετέβησαν με το καινοτόμο ηλεκτροκίνητο όχημα Kavalir. Στη συνέχεια επισκέφθηκαν τον εκσυγχρονισμένο σιδηροδρομικό σταθμό της Λιουμπλιάνα, όπου παρακολούθησαν την πορεία των εργασιών αναβάθμισης του σταθμού, που υλοποιείται με ευρωπαϊκούς πόρους και θα συνδέει τη Λιουμπλιάνα με την Κεντρική Ευρώπη.

Ο Επίτροπος ακολούθως επισκέφθηκε την περιοχή Divača, όπου μαζί με τον Σλοβένο Πρωθυπουργό Robert Golob εγκαινίασαν τα πρώτα ολοκληρωμένα τμήματα της σιδηροδρομικής γραμμής Divača–Koper, που χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους, και εντάσσεται στους κύριους ευρωπαϊκούς διαδρόμους μεταφορών που διασχίζουν τη Σλοβενία. Το έργο θεωρείται εμβληματικό και συνολικά υπολογίζεται να έχει ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2026. Μάλιστα, ο κ. Τζιτζικώστας παρέδωσε στον κ. Golob επιταγή 156,1 εκ. ευρώ στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επιχορήγησης του έργου.

Στην ομιλία του ο κ. Τζιτζικώστας συνεχάρη τη Σλοβενία για την πρόοδο που έχει πετύχει στο συγκεκριμένο σιδηροδρομικό έργο και για την ταχύτητα κατασκευής του παρά το δύσκολο ανάγλυφο των περιοχών που διασχίζει η γραμμή και τόνισε τη σημασία του για ολόκληρη την Ευρώπη.

Μεταξύ άλλων ο Επίτροπος τόνισε ότι «πρόκειται για ένα καίριας σημασίας έργο, ώστε να δημιουργήσουμε ένα αποτελεσματικό, σύγχρονο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο. Είναι επίσης ένα έργο που ανταποκρίνεται στο όραμά μας να αναπτυχθούν νέοι εμπορικοί δρόμοι σε ολόκληρη τη Μεσόγειο και την Κεντρική Ευρώπη. Κυρίως όμως το έργο έχει σημαντικά οφέλη για τους Ευρωπαίους πολίτες, καθώς οι επιβάτες των τρένων θα μπορούν να μετακινούνται με μεγαλύτερη ασφάλεια, άνεση και ταχύτητα. Επίσης, η επένδυση αυτή θα συμβάλει στη συρρίκνωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μεταφορών και με την ενίσχυση του δικτύου στρατιωτικής κινητικότητας, θα συμβάλει επίσης στη διατήρηση της ασφάλειας της Ευρώπης. Επενδύουμε σε μια ισχυρότερη, καλύτερα συνδεδεμένη και ανθεκτική Ευρώπη».

Ο Επίτροπος επισκέφθηκε και άλλα τρία έργα στη λιμενική ζώνη της Λιουμπλιάνα, τα οποία επίσης χρηματοδοτεί η ΕΕ. Στο λιμάνι του Koper, ο κ. Τζιτζικώστας είχε συνάντηση εργασίας με το διοικητικό συμβούλιο του λιμένος.

Ο Επίτροπος μετέβη στη συνέχεια στην Τεργέστη, στα σύνορα Ιταλίας – Σλοβενίας, όπου επισκέφθηκε τα τοπικά ναυπηγεία, στα οποία εδρεύει η μεγαλύτερη ναυπηγική εταιρεία στην Ευρώπη και ο τέταρτος μεγαλύτερος ναυπηγικός όμιλος στον κόσμο, η Fincatieri.

Ο Επίτροπος είχε συνάντηση εργασίας με τους επικεφαλής της εταιρείας, στην οποία συζητήθηκαν θέματα ανάπτυξης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών ναυπηγείων παγκοσμίως, ζητήματα καινοτομίας, αλλά και μείωσης των εκπομπών άνθρακα από τις ναυπηγικές δραστηριότητες, τα λιμάνια και τη ναυτιλία γενικότερα.

Μεταξύ άλλων ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της ναυπηγικής βιομηχανίας, όχι μόνο για την Ιταλία, αλλά για όλη την Ευρώπη, για την ασφάλεια, τη στρατηγική αυτονομία και την ευημερία. «Η ναυπηγική βιομηχανία είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική μας ασφάλεια και για την αμυντική και στρατιωτική μας κινητικότητα. Αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης και είναι καίριας σημασίας για να μπορέσουμε να παραμείνουμε στην πρώτη γραμμή της καθαρής και ψηφιακής μετάβασης στον παγκόσμιο τεχνολογικό ανταγωνισμό. Σε αυτό το πλαίσιο κινείται και η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τη ναυτιλιακή βιομηχανία που ήδη ετοιμάζουμε», δήλωσε. Ο Επίτροπος επίσης ξεναγήθηκε στο ναυπηγείο και επισκέφθηκε πλοίο υπό ναυπήγηση.

Στην Τεργέστη, ο κ. Τζιτζικώστας συναντήθηκε επίσης με τον Περιφερειάρχη Friuli – Venezia – Gioulia Massimiliano Fedriga, με τον οποίο είχαν συνάντηση εργασίας με αντικείμενο την περιφερειακή ανάπτυξη και τις υποδομές μεταφορών, με έμφαση στις αεροπορικές και λιμενικές υποδομές της περιοχής, αλλά και τα ζητήματα του τουρισμού. Ακολούθησε συνάντησή του με τον Δήμαρχο Τεργέστης Roberto Dipiazza και στελέχη της Αυτοδιοίκησης.

Στη συνέχεια ο Επίτροπος πραγματοποίησε επίσκεψη στο λιμάνι της Τεργέστης, όπου τα στελέχη του λιμανιού τον ενημέρωσαν για τα στοιχεία των λιμένων της Τεργέστης και του Monfalcone, ενώ ο κ. Τζιτζικώστας περιηγήθηκε με σκάφος σε όλη την έκταση του λιμανιού, που είναι βασικός κόμβος σύνδεσης της Μεσογείου με την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, μέσω των εκτεταμένων σιδηροδρομικών και διατροπικών συνδέσεών του. Ο κ. Τζιτζικώστας ανέλυσε τη νέα ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ για τα λιμάνια, με έμφαση την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, την οποία προετοιμάζει και όπως ανακοίνωσε θα παρουσιαστεί στις αρχές του 2026.