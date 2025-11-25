Αλέξης Τσίπρας: Πόσα λεφτά έβγαλε σε μια μέρα από το νέο βιβλίο “Ιθάκη”

Εξαιρετικά υψηλό ενδιαφέρον έχει προκαλέσει η κυκλοφορία του νέου βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη», το οποίο μέσα σε λίγες ώρες σημείωσε εντυπωσιακές πωλήσεις στα ελληνικά βιβλιοπωλεία.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Buongiorno» του MEGA, μέσα στις πρώτες πέντε ώρες από την κυκλοφορία του, το 80% των διαθέσιμων αντιτύπων είχε ήδη εξαντληθεί, καταγράφοντας έναν από τους ταχύτερους ρυθμούς πώλησης των τελευταίων ετών.

Η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη, που ο εκδοτικός οίκος προχώρησε άμεσα σε διαδοχικές ανατυπώσεις – συνολικά πέντε – οι οποίες όμως πραγματοποιήθηκαν με περιορισμούς λόγω της έλλειψης χαρτιού. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μέσα σε μία ημέρα οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα 20.000 αντίτυπα, με την αφηγηματική έκδοση να κινείται με ρυθμό 400 πωλήσεων ανά ώρα στις πρώτες δέκα ώρες της κυκλοφορίας της.

Οι εκτιμήσεις της εκπομπής ανεβάζουν τα πιθανά έσοδα από τις πωλήσεις στα 560.000 ευρώ, ενώ η ξεχωριστή αφηγηματική έκδοση προσθέτει περίπου 80.000 ευρώ. Τα ποσοστά δικαιωμάτων για τον Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με τις συζητήσεις που έχουν προκύψει, ενδέχεται να κυμαίνονται μεταξύ 25% και 50%, ανάλογα με τη συμφωνία με τους εκδότες.

Την επόμενη ημέρα, ο εκδοτικός οίκος Gutenberg ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις είχαν ήδη φτάσει τα 33.000 αντίτυπα, με τα συνολικά έσοδα να υπολογίζονται σε 924.000 ευρώ. Επιπλέον, μέσω της πλατφόρμας Bookvoice καταγράφηκαν περίπου 4.000 επιπλέον πωλήσεις, καθιστώντας την «Ιθάκη» ένα από τα πιο εμπορικά επιτυχημένα βιβλία της χρονιάς.

Ο εκδότης εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το κοινό, τονίζοντας ότι η αρχική παρτίδα των 33.000 αντιτύπων εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες. Νέες ανατυπώσεις βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, με τον οίκο να επισημαίνει πως ενδέχεται να υπάρξουν μικρές καθυστερήσεις στην τροφοδοσία των βιβλιοπωλείων, ζητώντας κατανόηση από τους αναγνώστες.