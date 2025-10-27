Αλ. Σδούκου: Μηδενική ανοχή σε όσους εκμεταλλεύτηκαν το σύστημα – Οι έντιμοι αγρότες θα δικαιωθούν

Στο πολιτικό κλίμα ενόψει της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και στο πρόσφατο «σόου» της Ζωής Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε, σε σημερινές τηλεοπτικές συνεντεύξεις της στο ΕΡΤ NEWS και τον ΑΝΤ1, η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, σημειώνοντας ότι «η κοινωνία ζητά ενότητα, νομιμότητα, αποτελέσματα και όχι φασαρίες ή τεχνητές εντάσεις».

«Η επέτειος του ΟΧΙ είναι ημέρα που ενώνει, όχι που διχάζει»

Η κ. Σδούκου τόνισε ότι το έπος του ΟΧΙ αποτελεί ένα διαχρονικό σύμβολο εθνικής ενότητας και πως ο εορτασμός της επετείου δεν πρέπει να σκιάζεται από μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις: «Δεν θα έπρεπε να υπάρχει τίποτα απ’ όλα αυτά που συζητάμε. Αύριο τιμούμε την επέτειο του ΟΧΙ, μιας μέρας που θα έπρεπε πάντα να μας ενώνει. Θέλω να πιστεύω ότι θα τιμήσουμε αυτήν την ημέρα με σεβασμό στην ιστορία μας, μακριά από κάθε πρόθεση διαδήλωσης ή εκδήλωσης για άλλους σκοπούς πέραν της τιμής προς τους προγόνους μας».

«Να σταματήσει η τεχνητή πόλωση. Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου»

Όσον αφορά τη νομοθετική ρύθμιση για την προστασία του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ επεσήμανε ότι η κυβέρνηση έκανε «το αυτονόητο», θεσπίζοντας σαφείς κανόνες, ξεκαθαρίζοντας αρμοδιότητες και χωρίς να παραβιάζεται το δικαίωμα στη διαμαρτυρία: «Έχει ξημερώσει μια νέα μέρα και πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο για τον οποίον επιχειρείται να συντηρηθεί μια διάθεση πόλωσης και διχασμού. Ας αποσυνδέσουμε, επιτέλους, αυτήν την υπόθεση από την τραγωδία των Τεμπών. Έχουμε επανειλημμένα πει ότι δεν έχουν απολύτως καμία σχέση το ένα με το άλλο».

Επίσης, υπογράμμισε ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου, προσθέτοντας: «Η ρύθμιση δεν εμποδίζει κανέναν να διαμαρτυρηθεί αλλού, απλώς προστατεύει θεσμικά ένα εμβληματικό μνημείο».

«Από τη σκούπα και το φαράσι, στο επόμενο σόου»

Ασκώντας κριτική στη πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η κ. Σδούκου ανέφερε ότι η δικαιοσύνη ήδη έχει ικανοποιήσει το αίτημα του πατέρα Ρούτσι για εκταφή της σορού και διερωτήθηκε γιατί ορισμένες πολιτικές δυνάμεις επιμένουν να εργαλειοποιούν το ζήτημα: «Όλη αυτή η φασαρία ξεκίνησε επειδή υπήρξε το αίτημα ενός πατέρα να μάθει την αλήθεια για το παιδί του. Η δικαιοσύνη ικανοποίησε αυτό το αίτημα. Παρ’ όλα αυτά, βλέπουμε να συνεχίζεται μια τεχνητή ένταση και να στήνονται νέα σόου».

«Είδαμε χθες ένα νέο σόου της κ. Κωνσταντοπούλου στο μνημείο, με σκούπα και φαράσι, παριστάνοντας την οδοκαθαρίστρια. Αύριο μπορεί να τη δούμε να κρατάει ένα καλώδιο και να κάνει την ηλεκτρολόγο ή μεθαύριο έναν σωλήνα για να κάνει την υδραυλικό. Αυτό που δεν θα τη δούμε ποτέ να κρατάει είναι ένα πρόγραμμα πολιτικής του κόμματός της», συμπλήρωσε.

Όπως σημείωσε, τέτοιες συμπεριφορές προσβάλλουν όχι μόνο τη μνήμη των ηρώων, αλλά και τους εργαζόμενους που εκπροσωπούν αυτά τα επαγγέλματα. «Αν αυτό δεν είναι σόου για να συντηρήσει τον διχασμό στην ελληνική κοινωνία, τότε τι είναι; Ο κόσμος γυρίζει την πλάτη σε όλα αυτά, στις σκούπες, στα φαράσια και στις φωνασκίες. Αυτό που θέλει να βλέπει είναι πολιτικές που κάνουν τη ζωή καλύτερη», σχολίασε.

«Μηδενική ανοχή και πλήρης διαλεύκανση – Οι έντιμοι αγρότες θα δικαιωθούν»

Αναφερόμενη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ τόνισε ότι η κυβέρνηση θα κάνει «οτιδήποτε χρειάζεται» ώστε να μη χαθεί ούτε μία ημέρα στις πληρωμές των αγροτών, ξεκαθαρίζοντας πως η πίκρα και η αγανάκτηση που αισθάνονται είναι δικαιολογημένες: «Μηδενική ανοχή. Μηδενική ανοχή σε κάθε επιτήδειο που έκλεψε με τον τρόπο που έκλεψε. Η βούληση της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη, η έρευνα θα συνεχιστεί από την οικονομική αστυνομία, την ΑΑΔΕ και τη δικαιοσύνη, μέχρι να εντοπιστούν όλοι και να υποστούν τις συνέπειες».

Επίσης, επεσήμανε ότι η κυβέρνηση ανέλαβε από την πρώτη στιγμή την πολιτική ευθύνη και προχωρά σε διαρθρωτικές αλλαγές: «Τα πλοκάμια αυτής της υπόθεσης ήταν τόσο εκτεταμένα που δεν εντοπίστηκαν εγκαίρως. Όμως, το ζητούμενο είναι όταν εντοπίζεις το λάθος να αναλαμβάνεις την ευθύνη, να βάζεις τη διαχωριστική γραμμή και να λες “αυτό δεν θα ξανασυμβεί”. Και δεν θα ξανασυμβεί».

Επιπλέον η κ. Σδούκου είπε ότι ήδη έχει ξεκινήσει η μετάπτωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, με νέο σύστημα διασταυρωτικών ελέγχων και διαχείρισης πληρωμών, διασφαλίζοντας πλήρη διαφάνεια: «Ο κόσμος περιμένει δύο πράγματα: Να μην ξαναγίνει ποτέ αυτό και να εντοπιστούν όλοι όσοι το έκαναν, ώστε να επιστραφούν τα χρήματα πίσω. Και θα επιστραφούν».

«Ώρα για μια υγιή αγροτική πολιτική και θετικά αποτελέσματα»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ υπογράμμισε την ανάγκη να ανοίξει μία νέα, ουσιαστική συζήτηση για το μέλλον της αγροτικής παραγωγής: «Πρέπει να δούμε πώς θα κρατήσουμε τους αγρότες στη δραστηριότητα και πώς θα στηρίξουμε τους νέους ανθρώπους που κοπιάζουν καθημερινά. Γιατί αυτό είναι το πραγματικό στοίχημα, μια αγροτική πολιτική που θα λειτουργεί με διαφάνεια, στήριξη και προοπτική».

Κλείνοντας, ανέφερε ότι η κοινωνία δεν θέλει άλλες εντάσεις, αλλά αποτελέσματα: «Αυτό που θέλει να βλέπει η ελληνική κοινωνία δεν είναι ο τεχνητός διχασμός κάποιων, αλλά πολιτικές που κάνουν τη ζωή καλύτερη. Και πάνω σε αυτό εστιάζει η κυβέρνηση. Να έχουμε κάθε μέρα θετικές ειδήσεις, απτές πολιτικές που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών».

Σημείωσε, δε, την επιτυχία του προγράμματος «Προλαμβάνω», με περισσότερα από 4 εκατομμύρια πολίτες να έχουν ήδη αξιοποιήσει τη δωρεάν κυβερνητική πρωτοβουλία, να έχουν κάνει εξετάσεις και να έχουν θέσει σε παρακολούθηση ή θεραπεία ευρήματα αυτών. Τόνισε, μάλιστα, την αξία της πρόληψης ειδικά για τον καρκίνο του μαστού, καθώς ήταν τις προηγούμενες μέρες η Παγκόσμια Ημέρα. Τέλος, επεσήμανε την αξία που έχουν οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ): «Οι Κινητές Μονάδες Υγείας φτάνουν σε κάθε γωνιά της χώρας. Αυτές είναι οι πολιτικές που έχει ανάγκη, που ζητά ο κόσμος. Όχι ο θόρυβος και οι μικροπολιτικές διαμάχες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ