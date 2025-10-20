Άδωνις Γεωργιάδης: Ναι, θα διαφημίσω όποιον προσφέρει στο ΕΣΥ – Η Δήμητρα Κατσαφάδου έχει κάνει δωρεές εκατομμυρίων

Απάντηση στις επικρίσεις που δέχτηκε για την αναφορά του στην εταιρεία «La Vie en Rose» της Δήμητρας Κατσαφάδου έδωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή του Action 24.

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι δεν θεωρεί διαφήμιση το να αναγνωρίζει δημόσια τις προσφορές πολιτών ή εταιρειών προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη επιχειρηματίας και η οικογένειά της έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές δωρεές το τελευταίο διάστημα.

«Δέχτηκα μία κριτική γιατί διαφήμισα την εταιρεία της Δήμητρας Κατσαφάδου. Εκτός του ότι έχει πολύ ωραίες κρέμες και τη συστήνω, έχω συγκινηθεί με αυτή την οικογένεια γιατί ήρθαν μια μέρα στο γραφείο μου και μου είπαν: “εμείς έχουμε πάει σχετικά καλά και θέλουμε να κάνουμε δωρεές στο ΕΣΥ”», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, η εταιρεία προχώρησε στην αγορά αξονικού τομογράφου για το νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων μέσα σε 24 ώρες, μετά από σχετικό αίτημα του ίδιου, ενώ τα εγκαίνια του νέου μηχανήματος πρόκειται να πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα. Ακολούθησε, όπως αποκάλυψε, η προσφορά ρομποτικού μηχανήματος χειρουργικής αξίας 500.000 ευρώ στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα», για εκπαιδευτική χρήση από φοιτητές και γιατρούς.

Ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε ότι η εταιρεία χρηματοδοτεί και την κατασκευή νέας Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας για αιματολογικούς ασθενείς στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, έργο ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

«Μην μου λέτε εμένα ότι κάνω διαφήμιση. Εκατό φορές διαφήμιση θα κάνω αν ο άλλος προσφέρει στο ΕΣΥ. Ας έρθει κι άλλος να βάλει χρήματα στο ΕΣΥ, να τους κάνω κι αυτούς διαφήμιση», ανέφερε ο υπουργός. Κλείνοντας, ο Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε πως «στη χώρα μας πρέπει να μάθουμε να ξεχωρίζουμε το καλό», σημειώνοντας: «Όταν εγώ βλέπω το καλό, θα το επικροτώ».