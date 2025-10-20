Θεσσαλονίκη: Δελφίνια εμφανίστηκαν στον Θερμαϊκό – Δείτε βίντεο

Μπροστά σε μία ευχάριστη έκπληξη βρέθηκαν σήμερα το πρωί, Δευτέρας 20 Οκτωβρίου, οι διερχόμενοι από την Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, καθώς δελφίνια έκαναν την εμφάνισή τους στον Θερμαϊκό.

Τα δελφίνια εμφανίστηκαν στο ύψος του γλυπτού το «Φεγγαράκι στην Ακτή», «μαγνητίζοντας» τα βλέμματα των περαστικών, όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο του ertnews.gr.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που δελφίνια έγιναν αντιληπτά από τον κόσμο στα νερά του Θερμαϊκού, καθώς τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται ολοένα και περισσότερα.