Κιλκίς: Πλημμύρισαν από τις βροχές τα χωράφια στο Πολύκαστρο, σε απόγνωση οι αγρότες – Βίντεο από drone

THESTIVAL TEAM

Σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες του Πολυκάστρου και του Βαφειοχωρίου Κιλκίς, βλέποντας για πολλοστή φορά τα χωράφια τους να πλημμυρίζουν και να ξαναζωντανεύει η αποξηραμένη λίμνη της Αρτζάν – Αματόβου, από τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις.

Σύμφωνα με το eidisis.gr, η… αναγεννημένη λίμνη σκεπάζει από χθες τα χωράφια τους, καταστρέφοντας τις καλλιέργειες των σιτηρών και του τριφυλλιού σε μια τεράστια έκταση χιλιάδων στρεμμάτων, οδηγώντας σε οικονομική καταστροφή δεκάδες οικογένειες.

Κιλκίς

