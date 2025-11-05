MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

“Δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη”: Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης τρολάρει τη Βάσια Αναστασίου για το “είμαι έναν θάνατο πριν την έδρα στη Βουλή”

|
THESTIVAL TEAM

Με Βασίλη Παπακωνσταντίνου επέλεξε να απαντήσει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Χριστοδουλάκης, στη δήλωση του στελέχους του κόμματος, Βάσια Αναστασίου, «είμαι έναν θάνατο πριν την έδρα στη Βουλή».

Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής τη θέση του οποίου «διεκδίκησε» με μακάβριο τρόπο η κυρία Αναστασίου, δημοσίευσε στο Facebook ένα βίντεο με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου να τραγουδάει «δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη».

«Μέρες που είναι, αντί ευχέλαιου… (Τα check up σας να κάνετε συχνά παιδιά, η πρόληψη σώζει)» πρόσθεσε με νόημα ο κ. Χριστοδουλάκης.

Η δήλωση της Βάσιας Αναστασίου έγινε σε τηλεοπτική εκπομπή προκαλώντας αμηχανία στους συνομιλητές της. «Είμαι αναπληρώτρια βουλευτής στην Ανατολική Αττική» είπε αρχικά, εννοώντας ότι είναι επιλαχούσα για να προσθέσει ότι «πρώτα ο Θεός» θα είναι ξανά υποψήφια στις επόμενες εκλογές και ότι είναι «έναν θάνατο πριν την έδρα».

Αμέσως έσπευσε να διορθώσει αυτό που είπε: «Χαριτολογώντας το λέω», είπε, ξεσπώντας σε γέλια.

Δείτε εδώ τον διάλογο:

Τότε, μάλιστα, ο Δημήτρης Χατζησωκράτης του ΣΥΡΙΖΑ είχε σχολιάσει «θα τα ακούει και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης (δηλαδή ο εκλεγμένος βουλευτής του κόμματος στη συγκεκριμένη περιφέρεια) τώρα και θα τρελαίνεται…». «Και είναι και φίλος» είπε από την πλευρά της η Βάσια Αναστασίου.

Βάσια Αναστασίου Μανώλης Χριστοδουλάκης

