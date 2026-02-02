MENOY

ΠΑΙΔΕΙΑ

Ποια σχολεία θα μείνουν κλειστά σήμερα στη Θράκη λόγω κακοκαιρίας

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

«Επιμένουν» οι έντονες καιρικές συνθήκες στη Θράκη, σήμερα, Δευτέρα (2/2), με τις τοπικές Αρχές σε αρκετούς Δήμους να δίνουν εντολή να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία.

Τα μαθήματα δεν θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης στα σχολεία του δήμου Μύκης στην Ξάνθη.

Κλειστές θα παραμείνουν επίσης οι σχολικές μονάδες στο Νευροκόπι, εξαιτίας της έντονης χιονόπτωσης και του παγετού. Μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, θα μείνουν κλειστά τα σχολεία όλων των βαθμίδων κλειστά για λόγους ασφαλείας, με τη μαθησιακή διαδικασία να συνεχίζεται μέσω τηλεκπαίδευσης.

Αντίστοιχα, δεν θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης τα μαθήματα στους οικισμούς Μεγάλο Δέρειο, Ρούσσα, Σιδηροχώρι και Σιδηρώ, που υπάγονται στον δήμο Σουφλίου.

Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

