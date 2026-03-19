Πετρέλαιο: Πάνω από 112 δολάρια το βαρέλι μετά τις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών στη Μέση Ανατολή
Η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας αυξανόταν κατά 5% στις συναλλαγές στην Ασία πριν από λίγη ώρα, μετά τις ειδήσεις για βομβαρδισμούς σε ενεργειακές υποδομές στο Ιράν και στο Κατάρ, που εντείνουν την ανησυχία για τον εφοδιασμό της αγοράς με πετρέλαιο και αέριο.
Περί τις 04:15 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού Μπρεντ σημείωνε αλματώδη άνοδο 5,02%, στα 112,77 δολάρια, στο υψηλότερο επίπεδο από την 9η Μαρτίου. Αυτή του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, αυξανόταν παράλληλα κατά 2,67%, στα 98,89 δολάρια.
