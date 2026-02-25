Επίδομα θέρμανσης 2026: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση – Ποιοι παίρνουν έως 1.200 ευρώ

Περισσότερα από 1,2 εκατ. νοικοκυριά σε όλη την Ελλάδα αναμένουν να λάβουν τη δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης για το 2026.

Σημειώνεται πως το επίδομα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως 1.200 ευρώ.

Οι ημερομηνίες πληρωμής εξαρτώνται άμεσα από την πηγή ενέργειας που χρησιμοποιεί κάθε δικαιούχος. Σημειώνεται πως η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την επιτυχή πίστωση της πρώτης δόσης, η οποία κάλυψε το 60% του συνολικού επιδόματος για πάνω από 1,1 εκατ. πολίτες, με το συνολικό ποσό που διατέθηκε να ξεπερνά τα 124 εκατ. ευρώ.

Επίδομα θέρμανσης 2026: Ημερομηνίες καταβολής

Οι επόμενες ημερομηνίες καταβολής έχουν καθοριστεί ως εξής:

Έως τις 29 Μαΐου 2026 θα πραγματοποιηθεί πληρωμή για αγορές καυσίμων (καθώς και πέλετ ή ξύλων) που θα έχουν γίνει έως τις 15 Απριλίου 2026, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν δηλωθεί έως τις 30 Απριλίου 2026.

Για το φυσικό αέριο και την τηλεθέρμανση προβλέπεται επιπλέον καταβολή έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Πώς υπολογίζονται τα ποσά του επιδόματος θέρμανσης

Το επίδομα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως 1.200 ευρώ για όσους κατοικούν σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Το επίδομα υπολογίζεται ως: Ποσό Αναφοράς × Συντελεστής τρεχουσών καιρικών συνθηκών (ΣΟ-Μ), με προσαύξηση κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου.

Σε οικισμούς με ΣΟ-Μ ≥ 1: προσαύξηση +25 % και ανώτατο όριο 1.000 €.

Σε οικισμούς με ΣΟ-Μ ≥ 1,2: επιπλέον +25 % και ανώτατο όριο 1.200 €.

Ο δικαιούχος μπορεί να επιλέξει μόνο ένα είδος καυσίμου / τηλεθέρμανσης / ηλεκτρικής ενέργειας.

Η απορρόφηση του επιδόματος από την προκαταβολή και την πρώτη δόση

Ηδη πάντως έχουν διατεθεί σημαντικοί πόροι για το επίδομα θέρμανσης στην πρώτη φάση των πληρωμών. Η ενίσχυση αυτή αφορούσε στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, πετρελαίου θέρμανσης και άλλων μορφών καυσίμων.

Συνολικά, πάνω από 1,1 εκατ. νοικοκυριά είδαν στους λογαριασμούς τους το 60% της συνολικής επιδότησης που δικαιούνται για τη φετινή περίοδο.