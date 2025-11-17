Τίνα Μεσσαροπούλου: Μου σηκώθηκε η τρίχα, για ποιον άνθρωπο μιλάει η Ηλιάνα; Στην Έλενα χρωστάει την επαγγελματική της εξέλιξη

Η υπόθεση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, η οποία έχει καταθέσει αγωγή ύψους 1.305.000 ευρώ κατά της Έλενας Χριστοπούλου με κατηγορίες για πλαστογραφία, ψυχική οδύνη και υπεξαίρεση, απασχόλησε το «Happy Day» το πρωί της Δευτέρας (17/11). Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και η Τίνα Μεσσαροπούλου στάθηκαν ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η δικαστική αυτή σύγκρουση αφορά δύο γυναίκες που στο παρελθόν είχαν αναπτύξει σχέση στενής εμπιστοσύνης.

«Ήταν μια σχέση που, απ’ ό,τι φαίνεται, η Ηλιάνα είχε τυφλή εμπιστοσύνη στην Έλενα Χριστοπούλου. Για μένα αυτό είναι λάθος, ούτε στον μπαμπά σου δεν έχεις τυφλή εμπιστοσύνη, που σου κρατάει τα λογιστικά σου βιβλία, που λέει ο λόγος. Άνθρωποι είμαστε, μπορεί να κάνουμε λάθος», ξεκίνησε να σχολιάζει η Τίνα Μεσσαροπούλου.

«Σε αυτές τις σχέσεις μπορεί να πάρεις κι ένα τηλέφωνο και να πεις “έλα μωρέ, βάλε τώρα εκεί μια υπογραφή κι είμαστε εντάξει”. Λίγο-πολύ όλοι το έχουμε κάνει σε τυπικές συμβάσεις», τόνισε η δημοσιογράφος.

«Εγώ αυτό που άκουσα και μου σηκώθηκε η τρίχα είναι αυτό που είπε αναφορικά με τα επαγγελματικά της, ότι η Έλενα την καταστρέφει και δεν συμβάλλει στην εξέλιξή της. Για ποιον άνθρωπο μιλάει; Αν σε έναν άνθρωπο αυτή τη στιγμή η Ηλιάνα χρωστάει την επαγγελματική της εξέλιξη, είναι η Έλενα Χριστοπούλου. Εγώ δεν ξέρω τι έχει γίνει μεταξύ τους στα οικονομικά και ούτε με ενδιαφέρει», παρατήρησε στη συνέχεια η Τίνα Μεσσαροπούλου.

Παίρνοντας τον λόγο, η Σταματίνα Τσιμτσιλή επισήμανε χαρακτηριστικά:

«Εγώ αυτό που λες δεν το ακούω, γιατί η Έλενα έχει πολλά κορίτσια στο πρακτορείο της αλλά δεν εξελίσσονται όλα. Σίγουρα έχει να κάνει με το support της μάνατζερ αλλά πρέπει να έχεις και τη στόφα. Εγώ εκεί που διαφωνώ είναι με το πολύ υψηλό ποσό. Τόσα λεφτά αποζημίωση για ψυχική οδύνη δεν ζητάς ούτε αν έχεις χάσει τον άντρα των παιδιών σου στην πιο παραγωγική του ηλικία. Επίσης, μου κάνει εντύπωση, η Ηλιάνα ήταν τόσο βαθιά νυχτωμένη για το τι παίζει στην αγορά;».