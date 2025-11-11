“Σάστισε” η Μαλού με το απρόσμενο σκηνικό στον αέρα της ΕΡΤ: Πρέπει να μείνω έτσι για ένα λεπτό;

Καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» βρέθηκε το πρωί της Τρίτης (11/11) η Μαλού. Η αγαπημένη τραγουδίστρια παρουσίασε ζωντανά μερικές από τις επιτυχίες της και στη συνέχεια μίλησε με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και τη Τζένη Μελιτά για την προσωπική της ζωή και τα επόμενα επαγγελματικά της σχέδια.

«Ο γιος μου έχει γίνει… μερακλής. Τον τελευταίο χρόνο του αρέσει να χορεύει ζεϊμπέκικο σε γιορτές και τέτοια, κάνει παραγγελιές και χορεύει. Η βάση μας είναι πια στην Καλαμάτα, ανεβοκατεβαίνουμε μόνο για δουλειές. Η Καλαμάτα έχει τα πάντα, απέχει σχεδόν δύο ώρες από την Αθήνα, βουνό και θάλασσα. Η ζωή μου είναι μοιρασμένη Αθήνα-Καλαμάτα», περιγράφει η Μαλού.

«Έχουν αλλάξει οι συνθήκες που ζούμε, υπάρχει περισσότερος φόβος. Είναι μεγάλη η διαφορά από το ’90 μέχρι το 2025. Στην εφηβεία μου άκουγα ελληνικό ροκ, τα τραγούδια με τα οποία ερωτευόμασταν. Πέρασα και μια άγρια εφηβεία, ήμουν στις καταλήψεις στο σχολείο, προσπαθούσα να επιβάλω την τάξη. Μια φορά κοιμήθηκα έναν μήνα στο σχολείο, όσο κάναμε κατάληψη», εξομολογείται.

«Άργησα να πάρω το πτυχίο μου στη Φιλολογία, γύρισα στη σχολή μετά από 10 χρόνια σχεδόν, το 2022. Με ευνόησε η περίοδος της καραντίνας, μπόρεσα να παρακολουθήσω τα μαθήματα διαδικτυακά. Όταν μου έλεγαν “άντε να πάρεις και το πτυχίο σου”, έφερνα αντίδραση στην αρχή», παραδέχεται η Μαλού στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ.

Εκείνη τη στιγμή, όταν η ώρα έδειξε 11:11, ήχησε το ρολόι στο στούντιο της εκπομπής, όπως κάθε μέρα συνηθίζεται εκείνη την ώρα, με την καλεσμένη να “σαστίζει” με το… τελετουργικό των δύο παρουσιαστών, που κλείνουν τα μάτια τους και… χαλαρώνουν για μερικά δευτερόλεπτα.

«Αχ, Μαλού, είσαι πολύ τυχερή! Ξέρεις αυτό που κάνουμε εδώ;», τη ρώτησε η Τζένη Μελιτά, με εκείνη να απαντά «Όχι… μέχρι να αλλάξει το λεπτό;» και το δίδυμο της ΕΡΤ να ξεσπά σε γέλια.