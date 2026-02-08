MENOY

Πάνος Κατσαρίδης: Για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο δεν θέλω να μιλήσω, αν το κάνω θα περάσω άσχημα τις επόμενες μέρες

THESTIVAL TEAM

Ο Πάνος Κατσαρίδης παραχώρησε μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» και στην Μαρία Αντωνά, σχολιάζοντας όλες τις τηλεοπτικές κόντρες που απασχόλησαν τον τελευταίο καιρό.

Αρχικά, ο δημοσιογράφος σχολίασε: «Ήταν απαράδεκτες οι δηλώσεις του Δημήτρη Παπανώτα για την Ελένη Βουλγαράκη».

«Δεν σε ξαφνιάζουν όμως, τις περιμένεις. Κάποιες απόψεις του, του είχαν στερηθεί τη θέση στο ευρωψηφοδέλτιο. Εάν αύριο φύγει από το Happy Day, θα είναι ο πιο περιζήτητος πανελίστας. Το Happy Day είναι μια πετυχημένη εκπομπή, αλλά έχουν ένα πρόβλημα. Ενώ κρίνουν τις άλλες εκπομπές, δεν θέλουν να κρίνονται», πρόσθεσε.

Κατόπιν, απαντώντας για τον Ουγγαρέζο: «Για τον Δημήτρη δεν θέλω να μιλήσω, δεν αντέχω να ανοίξει κι άλλος κύκλος, θα περάσω άσχημα τις επόμενες μέρες, αν σου πω οτιδήποτε. Για τη δουλειά μου μπορώ να δεχτώ οποιοδήποτε σχόλιο, όχι όμως για την προσωπική μου ζωή».

«Γιατί να μετανιώσω για την Ελίνα Παπίλα; Τι είπα; Υπάρχει έστω και ένας που πιστεύει ότι θα της δώσει συνέντευξη ο Γιώργος Λιάγκας; Εγώ είπα ότι δεν είναι μια πετυχημένη παρουσιάστρια. Με είπαν μέχρι και κακοποιητικό», τόνισε ο Πάνος Κατσαρίδης.

Πάνος Κατσαρίδης

