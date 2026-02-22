Νίκος Κοκλώνης: Δεν έλαβα μήνυμα από την Κατερίνα Καινούργου, δεν περίμενα κιόλας, είμαστε μπλοκαρισμένοι

Για την άλλοτε κολλητή του φίλη, Κατερίνα Καινούργιου, μίλησε ο Νίκος Κοκλώνης και παραδέχτηκε ότι δεν έχουν πλέον καμία επικοινωνία και έχουν μπλοκάρει ο ένας τον άλλον στα social media.

Ο γνωστός παρουσιαστής μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» και τα όσα είπε προβλήθηκαν το πρωί της Κυριακής (22/02).

«Δεν έλαβα κάποιο μήνυμα από την Κατερίνα Καινούργου. Δεν περίμενα να λάβω. Όταν κάνεις κάτι, δεν περιμένεις να λάβεις. Δε ξέρω και πώς θα μπορούσα να λάβω γιατί είμαστε μπλοκαρισμένοι. Κάνε το καλό και ρίξ’το στο γυαλό έλεγε η γιαγιά μου, κι εγώ το έχω κάνει το καλό και το έχω κάνει αρκετά», είπε.