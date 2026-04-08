Μεγάλη ένταση Κωνσταντοπούλου-Στραβελάκη στον αέρα εκπομπής: “Μου κάνετε χάρη που είμαι εδώ;”

«Άναψαν» τα αίματα στο πλατό του «10 Παντού» στο Open Beyond με την καλεσμένη, πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, να βρίσκεται σε διαφωνία με τον παρουσιαστή της εκπομπής Νίκο Στραβελάκη, και να ανεβαίνουν οι τόνοι.

Την ίδια στιγμή, η Μίνα Καραμήτρου προσπαθούσε να τους ηρεμήσει.

Όλα άρχισαν όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου παραπονέθηκε πως ο Νίκος Στραβελάκης δεν την άφηνε να απαντήσει σε ερώτημα που της τέθηκε.

Συγκεκριμένα, η ίδια αναφέρθηκε προς τον δημοσιογράφο για ένα παλαιότερο βίντεο που είχε παίξει στο δελτίο ειδήσεων άλλου καναλιού, αναφορικά με τη δολοφονία Γρηγορόπουλου.

«Δεν σας επιτρέπω, να ανακαλέσετε» φώναζε ο παρουσιαστής προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία από την πλευρά της ρώταγε με ειρωνεία τον κύριο Στραβελάκη «αν της κάνει χάρη» που την αφήνει να μιλάει στη συνέντευξη που την κάλεσαν.

Η ένταση ωστόσο δεν σταμάτησε εκεί, με τον δημοσιογράφο να ζητά διαρκώς από την κυρία Κωνσταντοπούλου να ανακαλέσει τα όσα είπε, με την ίδια από την άλλη να συνεχίζει στον ίδιο τόνο αναφέροντας πως «βάλλομαι από παντού, όπου πηγαίνω».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 3:13:00

