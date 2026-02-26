MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Κατερίνα Παπουτσάκη για τον ρόλο της ως Αλίκη Βουγιουκλάκη: Έγινα πασίγνωστη μέσω της σειράς, αλλά δεν με ενδιέφερε καθόλου

|
THESTIVAL TEAM

Στη δημοφιλία που απέκτησε μέσω της συμμετοχής της στη σειρά, που υποδύθηκε την Αλίκη Βουγιουκλάκη, αναφέρθηκε η Κατερίνα Παπουτσάκη, εξηγώντας δεν την ενδιέφερε καθόλου η αναγνωρισιμότητα που έλαβε.

Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την περίοδο που έπαιξε στο «Έχω ένα μυστικό», το 2008, υποδυόμενη την αείμνηστη σταρ. Αναφερόμενη στις κριτικές και τα σχόλια που δεχόταν, σχολίασε ότι τότε είχε σωματοποιήσει την πίεση και το άγχος, εμφανίζοντας ψυχοσωματικά.

Όπως είπε η Κατερίνα Βουγιουκλάκη: «Με στενοχώρησε πάρα πολύ. Είχα τεράστιο θέμα με τα ψυχοσωματικά μου. Πονούσα, έκλαιγα. Δεν με έπιανε κανένα φάρμακο, καμία αγωγή. Όλο αυτό έφτιαξε όταν τέλειωσε το σίριαλ. Έγινα πασίγνωστη μέσω της σειράς, αλλά δεν με ενδιέφερε καθόλου. Μου έλεγαν: “Το θέμα είναι ότι όλοι ξέρουν το όνομά σου” και απαντούσα: “Δεν με νοιάζει”. Δεν ήταν αυτό που αναζητούσα. Έτσι, πήρα τις αποστάσεις μου και βγήκα πιο δυνατή».

Αλίκη Βουγιουκλάκη Κατερίνα Παπουτσάκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Συναγερμός για την εξαφάνιση 44χρονου από το Ελαιοχώρι Καβάλας – Έρευνες με drone, Silver Alert και ανησυχία από την οικογένεια του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Έβρος: Χειροπέδες σε διακινητή μεταναστών – Στοίβαξε σε ΙΧ 12 αλλοδαπούς

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Ασημένιος ο Γιώργος Κουγιουμτζίδης στο Παγκόσμιο Κύπελλο Πάλης

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Πρόβλημα υγείας για τον Νίκο Μακρόπουλο – Ακυρώθηκαν οι εμφανίσεις του στο νυχτερινό κέντρο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 ώρα πριν

Βορίζια: Από τα αριστερά η φονική βολή – Σοκαριστική η αποτύπωση των πυρών

ΥΓΕΙΑ 7 ώρες πριν

Αυτές οι τροφές βάζουν φρένο στη γήρανση και σας κρατούν νέους