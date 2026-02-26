Κατερίνα Παπουτσάκη για τον ρόλο της ως Αλίκη Βουγιουκλάκη: Έγινα πασίγνωστη μέσω της σειράς, αλλά δεν με ενδιέφερε καθόλου

Στη δημοφιλία που απέκτησε μέσω της συμμετοχής της στη σειρά, που υποδύθηκε την Αλίκη Βουγιουκλάκη, αναφέρθηκε η Κατερίνα Παπουτσάκη, εξηγώντας δεν την ενδιέφερε καθόλου η αναγνωρισιμότητα που έλαβε.

Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την περίοδο που έπαιξε στο «Έχω ένα μυστικό», το 2008, υποδυόμενη την αείμνηστη σταρ. Αναφερόμενη στις κριτικές και τα σχόλια που δεχόταν, σχολίασε ότι τότε είχε σωματοποιήσει την πίεση και το άγχος, εμφανίζοντας ψυχοσωματικά.

Όπως είπε η Κατερίνα Βουγιουκλάκη: «Με στενοχώρησε πάρα πολύ. Είχα τεράστιο θέμα με τα ψυχοσωματικά μου. Πονούσα, έκλαιγα. Δεν με έπιανε κανένα φάρμακο, καμία αγωγή. Όλο αυτό έφτιαξε όταν τέλειωσε το σίριαλ. Έγινα πασίγνωστη μέσω της σειράς, αλλά δεν με ενδιέφερε καθόλου. Μου έλεγαν: “Το θέμα είναι ότι όλοι ξέρουν το όνομά σου” και απαντούσα: “Δεν με νοιάζει”. Δεν ήταν αυτό που αναζητούσα. Έτσι, πήρα τις αποστάσεις μου και βγήκα πιο δυνατή».