Κατερίνα Καινούργιου: Είπα στον άντρα μου ότι θέλω να αρχίσουμε συνεδρίες ψυχοθεραπείας μαζί

Σε μία εξομολόγηση προχώρησε η Κατερίνα Καινούργιου, δηλώνοντας πως θέλει να ξεκινήσει συνεδρίες ψυχοθεραπείας μαζί με τον σύντροφό της, πριν γίνουν γονείς.

Η παρουσιάστρια συζητώντας με την Χριστίνα Κοντοβά στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Πέμπτη 12 Μαρτίου, τόνισε πως θεωρεί πολύ σημαντικό να συμβουλεύονται έναν ειδικό όσοι πρόκειται να αποκτήσουν παιδιά.

Η Κατερίνα Καινούργιου είπε χαρακτηριστικά: «Λέω στον άντρα μου ότι θέλω να αρχίσουμε συνεδρίες μαζί. Έρχεται ένα παιδί, δεν θέλω να βιώνει άσχημα πράγματα. Δεν θέλω να μας δει να τσακωνόμαστε. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι που είναι έτοιμοι να γίνουν γονείς πρέπει να δουν έναν ειδικό».

