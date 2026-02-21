MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

J2US – “Έσπασε” ο Τρύφωνας Σαμαράς για την απώλεια της σκυλίτσας του: Δεν μπορώ

|
THESTIVAL TEAM

Στο καθιερωμένο του τηλεοπτικό καθήκον εμφανίστηκε ο Τρύφωνας Σαμαράς το βράδυ του Σαββάτου, όταν προβλήθηκε το δεύτερο επεισόδιο του J2US μέσα από το πρόγραμμα του OPEN.

Κατά τη σύνδεση με το green room, ο Νίκος Κοκλώνης συνομίλησε με τον δημοσιογράφο Χάρη Λεμπιδάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στην πρόσφατη απώλεια της σκυλίτσας του γνωστού κομμωτή. Η αναφορά αυτή συγκίνησε βαθιά τον Τρύφωνα Σαμαρά, που δεν μπόρεσε να κρύψει τα δάκρυά του και δυσκολεύτηκε να συνεχίσει την παρουσίασή του στο πλατό.

“Δεν θέλουμε να στεναχωριέσαι, να σε κάνω μια αγκαλιά. Σ’ αγαπάμε όλοι και θέλω να δώσουμε ένα χειροκρότημα στον Τρύφωνα για τη Νικόλ, που έφυγε από τη ζωή. Τη σκυλίτσα του. Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι εδώ πάνω και να κάνει τη δουλειά του” επισήμανε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος και διαγωνιζόμενος του μουσικού σόου του J2US.

Τότε ο Τρύφωνας Σαμαράς ξέσπασε σε δάκρυα χωρίς να μπορεί να δώσει συνέχεια στην παρουσίαση του ζευγαριού του J2US.


“Cinderella, άρχισε εσύ. Δεν μπορώ” ψέλλισε, λιτά, ο Τρύφωνας Σαμαράς στη Modern Cinderella για να συνεχίσει εκείνη τη γνώριμη ροή του backstage στο J2US του Σαββάτου.



J2US Τρύφωνας Σαμαράς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Ο Τραμπ αυξάνει στο 15% τους δασμούς σε όλες τις εισαγωγές παγκοσμίως

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Αυξημένα και σήμερα τα μέτρα της Τροχαίας για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

ΥΓΕΙΑ 23 ώρες πριν

Το Tetris μειώνει τις αναμνήσεις από τραύματα του παρελθόντος, δείχνει νέα μελέτη

MEDIA NEWS 5 ώρες πριν

Ελένη Χατζίδου: Θα ήθελα να ρωτήσω τον Γιώργο Λιάγκα γιατί φάσκει και αντιφάσκει, δεν το λέω με χιούμορ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κορυφώνεται η έξοδος για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας – Γεμάτα φεύγουν τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Fipster για Παπανώτα: Όταν ένας άνθρωπος λέει συνεχώς σεξιστικά και ομοφοβικά πράγματα, πρέπει να έχει επιπτώσεις