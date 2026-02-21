J2US – “Έσπασε” ο Τρύφωνας Σαμαράς για την απώλεια της σκυλίτσας του: Δεν μπορώ

Στο καθιερωμένο του τηλεοπτικό καθήκον εμφανίστηκε ο Τρύφωνας Σαμαράς το βράδυ του Σαββάτου, όταν προβλήθηκε το δεύτερο επεισόδιο του J2US μέσα από το πρόγραμμα του OPEN.

Κατά τη σύνδεση με το green room, ο Νίκος Κοκλώνης συνομίλησε με τον δημοσιογράφο Χάρη Λεμπιδάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στην πρόσφατη απώλεια της σκυλίτσας του γνωστού κομμωτή. Η αναφορά αυτή συγκίνησε βαθιά τον Τρύφωνα Σαμαρά, που δεν μπόρεσε να κρύψει τα δάκρυά του και δυσκολεύτηκε να συνεχίσει την παρουσίασή του στο πλατό.

“Δεν θέλουμε να στεναχωριέσαι, να σε κάνω μια αγκαλιά. Σ’ αγαπάμε όλοι και θέλω να δώσουμε ένα χειροκρότημα στον Τρύφωνα για τη Νικόλ, που έφυγε από τη ζωή. Τη σκυλίτσα του. Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι εδώ πάνω και να κάνει τη δουλειά του” επισήμανε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος και διαγωνιζόμενος του μουσικού σόου του J2US.

Τότε ο Τρύφωνας Σαμαράς ξέσπασε σε δάκρυα χωρίς να μπορεί να δώσει συνέχεια στην παρουσίαση του ζευγαριού του J2US.



“Cinderella, άρχισε εσύ. Δεν μπορώ” ψέλλισε, λιτά, ο Τρύφωνας Σαμαράς στη Modern Cinderella για να συνεχίσει εκείνη τη γνώριμη ροή του backstage στο J2US του Σαββάτου.





