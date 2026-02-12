Ξέσπασε η πρώην σύζυγος του Κώστα Δόξα: “Καλό είναι οι δημοσιογράφοι να μη μεταφέρουν τόσο διαστρεβλωμένες πληροφορίες”

Σε ένα δημόσιο ξέσπασμα προχώρησε η Μαρία Δεληθανάση κατά των δημοσιογράφων, σχετικά με τον τρόπο που παρουσιάζουν και μεταφέρουν τις δηλώσεις και τις ειδήσεις γύρω από τη διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της, Κώστα Δόξα.

Η ίδια τόνισε πως δεν πρόκειται να βγαίνει «σαν τον μαϊντανό» στα πρωινάδικα για να απαντά σε όσα λέγονται και εξήγησε πως οποιαδήποτε αναφορά γύρω από το ανήλικο παιδί που έχει αποκτήσει με τον τραγουδιστή, χωρίς τη συναίνεσή της, θα φέρει νομικές συνέπειες.

Η Μαρία Δεληθανάση την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα μακροσκελές κείμενο σε story, μετά τη χθεσινή δίκη που πραγματοποιήθηκε με τον πρώην σύζυγό της και τις καταθέσεις που βγήκαν στο φως της δημοσιότητας, επισημαίνοντας πως πρέπει κάθε πληροφορία να διασταυρώνεται πριν ειπωθεί δημόσια, διότι σε διαφορετική περίπτωση σπιλώνεται η τιμή της.

Στο story της η Μαρία Δεληθανάση έγραψε: «Προς κάθε κριντζερά εκεί έξω: Όταν οι εκπομπές στέλνουν ακουστάκηδες εντός των δικαστικών αιθουσών, να φροντίζουν προηγουμένως να καθαρίζουν τα αυτιά τους καλά ώστε να μην μεταφέρουν τόσο διαστρεβλωμένες και ψευδείς πληροφορίες. Όσα λοιπόν ακούγονται εντός μια δικαστικής αίθουσας που μοναδικό σκοπό έχουν να σπιλώσουν την τιμή ενός ανθρώπου, ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ, καλό είναι να ελέγχονται ως προς την εγκυρότητα και την αλήθεια τους προτού γίνουν αντικείμενο δημόσιας συζήτησης. Το χατίρι των πρωινάδικων να βγαίνω κάθε τρεις και λίγο σαν τον μαϊντανό και να απαντάω σε αστεία ανέκδοτα δεν το κάνω και οι συνέπειες είναι αυτές. Θα τα πούμε ΟΛΑ όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Ως τότε ψυχραιμία και αναπνοές. Κάθε δημόσια αναφορά στο όνομα του ανήλικου τέκνου μου χωρίς τη συναίνεσή μου εξής θα έχει συνέπειες. Επιφυλάσσομαι ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός μου».

