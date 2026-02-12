MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ξέσπασε η πρώην σύζυγος του Κώστα Δόξα: “Καλό είναι οι δημοσιογράφοι να μη μεταφέρουν τόσο διαστρεβλωμένες πληροφορίες”

|
THESTIVAL TEAM

Σε ένα δημόσιο ξέσπασμα προχώρησε η Μαρία Δεληθανάση κατά των δημοσιογράφων, σχετικά με τον τρόπο που παρουσιάζουν και μεταφέρουν τις δηλώσεις και τις ειδήσεις γύρω από τη διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της, Κώστα Δόξα.

Η ίδια τόνισε πως δεν πρόκειται να βγαίνει «σαν τον μαϊντανό» στα πρωινάδικα για να απαντά σε όσα λέγονται και εξήγησε πως οποιαδήποτε αναφορά γύρω από το ανήλικο παιδί που έχει αποκτήσει με τον τραγουδιστή, χωρίς τη συναίνεσή της, θα φέρει νομικές συνέπειες.

Η Μαρία Δεληθανάση την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα μακροσκελές κείμενο σε story, μετά τη χθεσινή δίκη που πραγματοποιήθηκε με τον πρώην σύζυγό της και τις καταθέσεις που βγήκαν στο φως της δημοσιότητας, επισημαίνοντας πως πρέπει κάθε πληροφορία να διασταυρώνεται πριν ειπωθεί δημόσια, διότι σε διαφορετική περίπτωση σπιλώνεται η τιμή της.

Στο story της η Μαρία Δεληθανάση έγραψε: «Προς κάθε κριντζερά εκεί έξω: Όταν οι εκπομπές στέλνουν ακουστάκηδες εντός των δικαστικών αιθουσών, να φροντίζουν προηγουμένως να καθαρίζουν τα αυτιά τους καλά ώστε να μην μεταφέρουν τόσο διαστρεβλωμένες και ψευδείς πληροφορίες. Όσα λοιπόν ακούγονται εντός μια δικαστικής αίθουσας που μοναδικό σκοπό έχουν να σπιλώσουν την τιμή ενός ανθρώπου, ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ, καλό είναι να ελέγχονται ως προς την εγκυρότητα και την αλήθεια τους προτού γίνουν αντικείμενο δημόσιας συζήτησης. Το χατίρι των πρωινάδικων να βγαίνω κάθε τρεις και λίγο σαν τον μαϊντανό και να απαντάω σε αστεία ανέκδοτα δεν το κάνω και οι συνέπειες είναι αυτές. Θα τα πούμε ΟΛΑ όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Ως τότε ψυχραιμία και αναπνοές. Κάθε δημόσια αναφορά στο όνομα του ανήλικου τέκνου μου χωρίς τη συναίνεσή μου εξής θα έχει συνέπειες. Επιφυλάσσομαι ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός μου».

Δείτε την ανάρτηση

Κώστας Δόξας Μαρία Δεληθανάση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Της… ξέφυγε το φύλο του μωρού που περιμένουν Αργυρός-Νίκα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Καπερνάρος: “Έστειλα εξώδικο στον Λαζόπουλο, είναι ψεύτης – Ο Ρούτσι προπηλάκισε τους δικηγόρους, περιφέρεται στην αίθουσα ως νταής

ΚΑΙΡΟΣ 7 ώρες πριν

Ηλεία: Ανεμοστρόβιλος σήκωσε στέγαστρα, έσπασε τζαμαρίες, δρόμοι πλημμύρισαν – Δείτε βίντεο

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 37 λεπτά πριν

Πράσινο φως για την ανάπλαση της χερσαίας ζώνης του Αλιευτικού Καταφυγίου στη Ν. Κρήνη – Πότε παραδίδεται

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Επεισοδιακή καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας: Συνελήφθη ανήλικος οδηγός με κλεμμένη μοτοσυκλέτα, τραυματίστηκε αστυνομικός

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις” – Πορεία εργατικών σωματείων