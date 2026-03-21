Ξέσπασε η Καίτη Γαρμπή: Ξέρεις τι δεν είναι της δικής μου αισθητικής; Οι άνθρωποι που η “αισθητική” τους δεν τους επιτρέπει να είναι άνθρωποι
Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Καίτη Γαρμπή προχώρησε πριν από λίγες ώρες σε μια σκληρή διαδικτυακή τοποθέτηση σχετικά με τα Gay Pride και την αισθητική τους.
Παρόλο που η ανάρτηση δεν αναφέρει συγκεκριμένα πρόσωπα, είναι εμφανές ότι η δημοφιλής τραγουδίστρια και κριτής του J2US σχολιάζει δεικτικά τη σχετική αναφορά της Δέσποινας Καμπούρη στον αέρα της εκπομπής “Πρωινό” στον ΑΝΤ1.
Έτσι, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο X, η Καίτη Γαρμπή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους το εξής κείμενο. “Ξέρεις τι δεν είναι της δικής μου αισθητικής; Οι άνθρωποι που η “αισθητική” τους δεν τους επιτρέπει να είναι άνθρωποι”.
“Το Pride δεν είναι θέμα αισθητικής για να το εγκρίνεις ή να το απορρίπτεις. Είναι άνθρωποι που διεκδικούν να υπάρχουν”.
“Και αυτό δεν είναι γούστο. Είναι δικαίωμα” καταλήγει η Καίτη Γαρμπή σ’ αυτή την ανάρτηση στο Χ.
Καίτη Γαρμπή (@KaitiGarbi) March 21, 2026
